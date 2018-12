El futuro del Cacique Medina se juega en las urnas

¿Cuál será el futuro de Alexander Medina? ¿Seguirá en Nacional? El contrato del entrenador termina el 31 de diciembre y la decisión de renovarle la vinculación será potestad del presidente elegido el próximo sábado. ¿Qué piensa cada uno de los candidatos sobre la continuidad del Cacique?

Medina asumió como técnico de Primera división a principio de año después de una muy buena campaña en Tercera división. Disputó 54 partidos a lo largo de la temporada, de los que ganó 32, empató 12 y perdió 10.

Fue campeón del Apertura y del Intermedio, y dirigió el equipo uruguayo que más jugó en el ámbito internacional: 10 partidos por la Copa Libertadores y seis por la Sudamericana.

Promovió a jugadores de la cantera y el que mejor resultado le dio fue Christian Oliva, votado como el mejor volante de marca y revelación del año en la encuesta Fútbolx100 de El Observador.

No le fue bien en los clásicos. Perdió el de la Supercopa y la semifinal del Campeonato Uruguayo (aunque el resultado de éste se encuentra en los tribunales de la AUF), y empató los del Apertura y Clausura.

La última palabra la tendrá quien sea elegido presidente. En las entrevistas que concedieron a Referí, Atilio Narancio respondió que “le daría otra chance”, Raúl Giuria le puso “un signo de interrogación” a la continuidad del Cacique, José Fuentes fue categórico en que si él gana Medina continuará como DT y Decurnex no se pronunció.

Narancio: “Otra chance”

Atilio Narancio, candidato por la Lista 51, dijo a Referí que le daría otra oportunidad al Cacique: “No tengo problemas con Medina, habría que darle una chance. Las personas en los cargos que ocupan tienen que tener formación permanente, necesariamente. Tiene que seguir trabajando”.

Recordó que “en la época dura aprendimos con Chito Olmos no caerle al técnico, porque si en aquella época le caíamos al técnico, Carrasco no hubiera seguido y Gallardo tampoco. Al principio lo querían echar porque así de fanática es la gente y para mi Gallardo es el mejor técnico que conocí en mi vida”.

Entiende que en caso de ganar tiene que “hablar con Medina” porque “Nacional va a tener que barrer una cantidad de contratos, a fin de año se terminan muchos, otros son muy altos. Nacional tiene un presupuesto de jugadores más alto que el de Fluminense y San Lorenzo en un país que si no se llega a la Libertadores es pérdida”.

Giuria: “Un signo de interrogación”

Raúl Giuria, de la Lista 14, indicó que antes de tomar una decisión sobre el entrenador, quiere una evaluación de quienes integren el área deportiva, que en su caso tendría a Daniel Enríquez como gerente: “Primero que nada estaríamos cambiando la estructura en lo deportivo. Vamos a crear una comisión de fútbol como era antiguamente. Después se disolvió, que las directivas fueron perdiendo la conducción y el manejo del fútbol, porque hay un gerente deportivo, y tenemos el técnico y con esas cosas lo manejan ellos, y en realidad el socio elige una directiva y quiere que esa directiva sea la que mande, la que tenga las riendas en la mano. Con esa comisión de fútbol tiene que estar representada la directiva, la gerencia deportiva, el director técnico y coordinador de formativas, para manejar toda el área fútbol”.

Agregó que apuesta a un plan director y “saber que si tu propuesta es en tres años, vas a tener los distintos tiempos para corregir y evaluar las cosas. Esto lo teníamos previsto a seis meses, se cumplió o no, y ahí tenés que detectar donde está la falla, si no se cumplió y hacer la corrección y continuar. Después que quede aprobado el plan director, analizar el perfil de técnico que necesitamos para que se cumpla. Eso te dará Cacique si o Cacique no. La dirección técnica ahora es un signo de interrogación”.

Fuentes: “Es el plan A”

José Fuentes, de la lista 20, señaló que para él Medina “sigue siendo el plan A. Hace una semana era el mejor del mundo para todos, quedó afuera de la Sudamericana y aparecieron un montón de carroñeros a decir que Medina esto y lo otro. Perdió el clásico y aparecieron todos. Ahora pregunto, si era tan bueno antes, ¿qué cambió? Puede haber cometido errores, con lo de Medina quiero ejemplificar lo que yo digo de no dirigir al grito ni a los volantazos. Si uno está convencido que Medina es el técnico y yo creo que por lo que conoce al club y por la promoción que hace de los juveniles y más en esta etapa que lo necesitamos, promovió tres o cuatro jugadores que no estaban cotizados y hoy lo están; Oliva, Corujo. Eso vale y eso hace que el club pueda salir adelante, pero lo que te quería decir es una muestra de que no vamos a manejar el club por redes sociales. Hoy la mayoría de las redes sociales dicen que Medina no es el técnico y están buscando a otro, entonces si nosotros pensamos que es una manera de coincidir, estamos cometiendo un error y el que cree que así vamos a manejar el club que no nos vote, porque en esto hay que tener coherencia y Medina, salvo que él no quiera, seguirá siendo el técnico de Nacional si nos votan a nosotros”.

Decurnex: “No hablo de nombres”

José Decurnex, titular de la Lista 1, prefirió no hablar de nombres: “Soy muy respetuoso con la gente. Quien finalmente no quede en este proyecto por la razón que sea, quiero que se entere por mi. Yo me voy a sentar con la persona y le voy a explicar porqué creo que no es la adecuada para ese rol. Uno como persona lo mínimo que se merece es eso y soy muy cuidadoso. Mucha de la gente que está en Nacional le ha dedicado su vida al club, que ha levantado copas, que son hinchas y si no cuadran en el proyecto merecen por lo menos que tengamos una conversación”.

Para el área deportiva este candidato propone a Iván Alonso como mánager.