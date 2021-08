El actor y la princesa: John Travolta recordó la noche en que bailó con Lady Di en la Casa Blanca

John Travolta es conocido por su filmografía, que incluye papeles en películas clásicas como Grease, Pulp Fiction o Fiebre del sábado a la noche, pero también por sus memorables escenas de baile. Incluso fuera de la ficción protagonizó uno de los momentos más famosos de su carrera, cuando bailó en la Casa Blanca con Lady Di.

¿Cómo terminó Travolta bailando con la princesa más popular de la familia real británica?

El actor, que entonces tenía 31 años, fue invitado a una recepción en la Casa Blanca que el presidente Ronald Reagan y su esposa Nancy ofrecieron en honor al príncipe Carlos y la princesa de Gales durante una visita oficial a los Estados Unidos en noviembre de 1985.

En un clip del nuevo especial de PBS In Their Own Words: Diana, Princess of Wales, el actor de 67 años recuerda terminó bailando con la princesa. Según cuenta Travolta, la primera dama se acercó a él con un pedido: “Alrededor de las 10 de la noche, Nancy Reagan me dio un golpecito en el hombro y dijo: La princesa, su fantasía es bailar contigo. ¿Te gustaría bailar con ella esta noche?”. El actor accedió a lo que describió como una noche de "cuento de hadas" en varias entrevistas desde entonces.

La orquesta tocaba en vivo y empezó la velada con la canción Shall we dance, que Diana bailó con Reagan mientras la primera dama bailaba con el príncipe Carlos. Los músicos siguieron con una selección de temas lentos de las películas de Travolta. "Era medianoche. La escena es como un sueño. Me acerco a ella, le toco el codo, la invito a bailar. Ella se da la vuelta y me regala esa sonrisa cautivadora, solo un poco triste, y acepta mi invitación. Y ahí estábamos, bailando juntos como si fuera un cuento de hadas. ¿Quién podría imaginar que me pasaría algo así algún día? Fui lo suficientemente inteligente como para registrar esto en mi memoria como un momento mágico muy especial “, contó en abril a la revista Esquire.

Las parejas que estaban en la pista de baile abrieron paso para Travolta y Diana Spencer, que bailaron por "lo que se sintió como 15 minutos". Según contó el actor, "significaba guiar bien el baile y buscar divertirnos. Esa fue la parte fácil, pero el hecho de presentarme ante Diana de la manera apropiada, transmitir seguridad y pedirle que fuera mi compañera de baile era una misión complicada”.

El vestido que Diana usó esa noche, diseñado por Victor Edelstein, también se transformó en un ícono. De corte sirena, hombros caídos y confeccionado en terciopelo, se conoció desde entonces como "Travolta" y en 2020 la Historic Royal Palaces, una fundación benéfica independiente de la casa real británica, lo compró por 264.000 libras en un remate para incluirlo en su colección y poder exponerlo al público.