El alcalde de Tel Aviv advirtió que Israel se encamina hacia una teocracia fascista

El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, advirtió este viernes que Israel se dirigía a convertirse en una teocracia fascista, ya que el gobierno entrante se mueve para poner a los extremistas a cargo de programas educativos clave y neutralizar a la Corte Suprema, afirmó el diario The Times of Israel.

Huladi le dijo al canal 12 en una entrevista que “Israel se está transformando de una democracia a una teocracia”, y agregó que “no se puede permitir que la mayoría imponga sus puntos de vista a la minoría”.

“Esa es la historia de Israel convertido en una teocracia”, dijo Huldai, cuya ciudad es conocida como un bastión de israelíes liberales y seculares. “Vamos a ser un estado halájico”, agregó, refiriéndose a la ley religiosa judía.

Huldai y varios otros alcaldes prometieron presionar en contra de la decisión del primer ministro designado Benjamín Netanyahu de concederle autoridad sobre amplias franjas del contenido educativo en las escuelas israelíes al miembro de la Knesset de extrema derecha Avi Maoz, ampliamente conocido por sus estridentes opiniones misóginas y anti-LGBT.

Maoz dijo recientemente que se encargará de que se elimine el Desfile del Orgullo en Jerusalén, y calificó el evento anual como “un desfile promiscuo de abominación”.

Menahem Kahana / AFP

Benjamín Netanyahu

En una entrevista para la edición de fin de semana del periódico Olam Katan, Maoz dijo además que detendrá lo que denominó el “lavado de cerebro radical y progresivo” de altos funcionarios policiales y militares por parte de organizaciones privadas, y declaró que eliminar el puesto de oficial asesor de género de las FDI es vital para la seguridad del país.

Netanyahu acordó esta semana darle a Maoz, el único legislador del partido Noam, un presupuesto anual de al menos US$ 29 millones y más de una docena de empleados, como viceministro al frente de una nueva agencia de “identidad nacional judía” dentro de la Oficina del primer ministro.

Según el acuerdo, la unidad del Ministerio de Educación responsable de la enseñanza externa y asociados quedará bajo el control de Maoz, lo que le otorgará autoridad sobre los organismos no oficiales calificados para enseñar o dar conferencias en las escuelas.

La medida ha levantado críticas generalizadas, incluso del primer ministro saliente, Yair Lapid, quien instó a las autoridades locales a oponerse al contenido extremista impulsado por Maoz.

En una misiva a los jefes de los consejos locales este jueves, Lapid dijo que “el nuevo gobierno que se está formando en Israel ha abandonado la educación de nuestros hijos y se la ha entregado a las figuras más extremas y atrasadas de la sociedad israelí”.

Varias autoridades locales han dicho que no permitirán que Maoz determine sus currículos educativos.

El Canal 12 citó fuentes anónimas del partido Likud de Netanyahu que reconocen como un grave error haberle concedido a Maoz la cartera en cuestión durante las negociaciones con su partido, y califican la designación como una “doble catástrofe”, que ya es tarde para revertir.

Más allá del tema de la educación, Huldai criticó al gobierno entrante por sus planes de aprobar la llamada ley de anulación que permitiría a la Knesset volver a imponer leyes anuladas por la Corte Suprema.

Cuando se le preguntó en la entrevista si pensaba que Israel ya no sería una democracia, Huldai respondió: “Absolutamente, la mayoría impondrá todo lo que quiera a la minoría, y no habrá un Tribunal Superior con el poder de prevenir esto”.

Ante la afirmación de que la gente había hablado en las elecciones, dando al Likud 32 escaños para gobernar, Huldai contestó que “en todos los estados fascistas, los líderes fueron elegidos por el pueblo. Absolutamente. Hay elecciones en Irán. ¿Ese país es una democracia? No."

“La democracia surge de que una persona tiene derechos que nadie le puede quitar, ni la mayoría, ni Dios. Eso es democracia”, explicó. “La democracia no es la mayoría tomando el control de la minoría y diciéndole qué pensar, cómo comer y qué hacer”.

“Tel Aviv es democrática, tolerante, pluralista, respetuosa con todas las minorías (…) Lo defenderemos (…) mantendremos libre a Tel Aviv”, prometió.

Los comentarios de Huldai fueron precedidos por una dura discusión entre Netanyahu y el primer ministro Yair Lapid acerca del llamado que éste último había hecho para que alcaldes y oficiales del ejército resistieran los esfuerzos por politizar las instituciones educativas.

Netanyahu criticó a Lapid por “intentar incitar a la rebelión entre los oficiales militares y las autoridades locales contra el gobierno electo” y calificó como peligrosa y dañina para la democracia la actitud del primer ministro.

También recordó que “cuando estuvimos en la oposición nunca incitamos contra el gobierno” y prometió proteger los derechos de los ciudadanos “de acuerdo con valores nacionales y democráticos”.

Lapid respondió extensa y duramente: "señor Netanyahu, no aceptaré lecciones de democracia de usted. No de alguien que dirige una máquina de envenenamiento financiada con fondos extranjeros que se dedica a la calumnia y la difamación del tipo más bajo. No de alguien que se paró en los escalones del juzgado e incitó contra el estado de derecho. No de quien actualmente nombró a una persona condenada por apoyar el terrorismo como ministro de seguridad interna y a un delincuente convicto en serie como ministro del Interior”, refiriéndose al designado ministro de seguridad nacional, Itamar Ben Gvir, y al entrante ministro del Interior, Aryeh Deri.

Acusó también a Netanyahu de mentiroso y de no respetar la democracia, prometiendo que “lucharemos en todos los ámbitos y de todas las formas legales para mantener a Israel judío, democrático y liberal”.