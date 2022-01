El básquetbol también prendió las alarmas por el clásico que deben jugar Nacional y Peñarol

El estado de alerta que se generó en la sociedad y en el fútbol por los dos hechos criminales ocurridos en los últimos días y relacionados a las hinchadas de Nacional y Peñarol también es compartido por el básquetbol ya que el clásico correspondiente a la 13ª fecha de la Liga Uruguaya 2021-2022 está fijado para el viernes 21 de enero.

El martes, el ministro del Interior Luis Alberto Heber manifestó su preocupación y se comunicó con los presidentes de Nacional, José Fuentes, y su par de Peñarol, Ignacio Ruglio, para intentar calmar las aguas y buscar un clima de paz para poder disputar los dos clásicos de fútbol que están fijados para disputar este verano y que forman parte de las pretemporadas de ambos equipos.

El primero está agendado para el sábado 22 de enero en el Estadio Centenario y el segundo para el miércoles 26 en el Campus de Maldonado.

Sin embargo, las hinchadas de Nacional y Peñarol se verán un día antes, el viernes 21 de enero, cuando ambos equipos se enfrenten por la última fecha de la primera ronda de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El martes en horas de la noche, la hinchada de Peñarol, en ocasión del partido contra Trouville disputado en el Palacio Peñarol, reivindicó y celebró con cánticos la muerte del hincha de Nacional Washington Omar Simón quien fue baleado en la vía blanca el 5 de enero y que perdió la vida el lunes 10.

Eso determinó que este miércoles, en horas de la tarde, se reunieran las autoridades de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) para analizar la situación.

Según contó a Referí uno de los neutrales que participó de la reunión, "por ahora el clásico está fijado en las mismas condiciones que se establecieron: viernes 21 de enero en el Antel Arena y con público".

El aforo en los escenarios deportivos de básquetbol está reducido a un 80% debido a la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, Nacional realizó a través de un llamado su inquietud para jugar en ese escenario.

"No tuvimos ningún planteo formal, pero ante los hechos de público conocimiento, dirigentes de Nacional nos consultaron sobre la posibilidad de cambiar el escenario y no jugarlo en el Antel Arena. Incluso preguntaron por la chance de jugar en Unión Atlética donde son locales, pero el Ministerio del Interior fue claro y dijo que un clásico en el medio de un barrio y en esa cancha no se puede jugar. Por eso la FUBB planteó la hipótesis de llevarlo al interior, como se hizo en el clásico de la Liga 2021, algo que quedó en analizarse", expresó la fuente consultada.

El primer clásico tras el retorno de Peñarol a la principal categoría del básquetbol uruguayo se jugó en el estadio 10 de Julio de Florida y lo ganó Nacional 85-67.

En aquella ocasión, las autoridades de la FUBB observaron a los clubes porque se superó ampliamente el número de personas habilitadas a ingresar ya que los escenarios deportivos aún no estaban abiertos para el público.