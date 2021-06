Sentido de pertenencia, talento, método y condiciones: la intimidad del Biguá campeón

El llanto de Alex López en la consagración como símbolo del sentido de pertenencia, el introvertido carácter de Victor Rudd y el silencioso liderazgo de Hatila Passos como sello de compromiso, la apuesta a ciegas por Diego Pena García como el factor sorpresa, la magia del Pepo Vidal y la clase de Donald Sims como los abanderados de la causa, la metodología de entrenamiento de Hernán Laginestra como el cerebro del asunto y los 10 días de concentración en un hotel como reflejo de todas las condiciones que la dirigencia le dio al plantel. Con esto, y mucho más, Biguá se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021.

El equipo de Villa Biarritz venció el pasado lunes 86-76 a Nacional y ahí liquidó la serie final 3 a 2 tras una temporada tan corta como intensa, producto de que la pandemia de coronavirus estiró el desenlace de la Liga 2019-2020 hasta el 26 de febrero de este año.

Fue la pandemia lo que trajo de retorno al club que lo formó a Santiago "Pepo" Vidal. El nacimiento de su hija Sira, en marzo, y también el proyecto que le presentó Biguá. Por eso, a los 31 años, firmó un contrato por tres temporadas.

Leonardo Carreño

El Pepo Vidal, el hijo pródigo que volvió para ser campeón

Y alrededor de su figura, los siete miembros de la comisión de básquetbol del club comenzaron a armar el plantel.

Como entrenador apostaron por el argentino Hernán Laginestra. "Lo conocíamos de los viajes que hacía anualmente, antes de la pandemia, todos los planteles deportivos de Biguá. En la rama básquetbol jugamos amistosos con San Lorenzo, con Regatas y con Ferro, club al que dirigía Laginestra. Ahí vimos cómo entrenaba y ya tenía a Pablo Ibón como su ayudante. Pero además, Gonzalo Varela lo conoció en un campus al que asistió a Nueva York para ver jugadores extranjeros, se presentó y tuvieron una entrevista", reveló a Referí el dirigente José Guerrero, quien integra la comisión de básquetbol y también la comisión directiva de Biguá.

La metodología de entrenamiento que impuso Laginestra en Biguá fue distinta para lo que se acostumbra a hacer en el medio uruguayo: "Hacíamos un solo turno de mañana, 40 minutos con el profe, si era el día previo al partido sesión de video y de scouting, si era el día posterior a partido video con corrección de errores, luego 40 minutos de tiro y luego 5x5 con los sistemas de juego. Es un entrenador muy detallista, de hacer las correcciones en el momento, algo que solo me había pasado con Mateo Rubio en Trouville", contó Alex López a Referí.

Leonardo Carreño

Hernán Laginestra consuela a Charles Mitchell

A pesar de que solo promedió 7,8 minutos por partido en la temporada, López se abrazó con Laginestra tras la consagración y lloró emocionadamente.

"Me formé en Marne pero a los 11 años me fui a jugar a Biguá y estuve 10 años. Cuando ganamos se me vinieron un montón de recuerdos a la cabeza", agregó López. El flashback le trajo a sus padres Jorge y Giselle llevándolo a los partidos de los domingos en formativas. Cuando el plantel recibió el trofeo, lo hizo con su hijo de nueve meses en brazos.

Leonardo Carreño

Alex López junto a su pequeño hijo en los festejos

"Yo recordé los títulos de formativas, con 14, 15 y 16 años cuando teníamos un buen equipo y definíamos de locales. Los triunfos en Biguá los asocio con los jugadores de mi generación: Juanchi Cambón, Guillermo Nathan, Gonza Meira, Rodrigo Carbidón y hasta con los más veteranos como los Osimani, Leandro (Garcia Morales) o el Sapo (Juan Rovira); estar festejando y no encontrarme con ellos fue bastante raro, pero lo disfruté también", dijo el martes el Pepo Vidal en Pasión Noticias que se emite por VTV.

Los Martín Rojas, Hernán Álvarez, Mauricio Arregui, Nicolás Andreoli, Guillermo Feijo, Santiago Pérez y Manuel Saavedra son ahora la nueva savia del club de Villa Biarritz.

Leonardo Carreño

Hernán Álvarez, la nueva savia de la casa

Vidal fue el mejor asistidor de la temporada con un promedio de 7,6. El goleador de la Liga (26,7) y el elegido como el mejor jugador del certamen fue un extranjero del que Vidal se hizo amigo cuando jugaron en Regatas de Corrientes: el estadounidense Donald Sims.

Sims, por su personalidad de líder proactivo y positivo, se mostró muy integrado con el grupo.

Leonardo Carreño

Sims y Vidal, líderes del equipo

Con un carácter totalmente diferente, introvertido y callado, Victor Rudd también demostró un gran profesionalismo y adhesión a la causa.

"Es una persona más callada y de estar solo en su habitación. Lo trajimos a través de un representante estadounidense. No podíamos creerlo cuando vimos los equipos donde jugó", expresó Guerrero.

Rudd, de 30 años, jugó Euroliga en Maccabi Tel Aviv y CSKA Moscú. "Fue nuestro mejor jugador en las finales, defendió a Morrison, a Collier, a Mitchel y a Esteban (Batista), jugó de 3, de 4 de 5 y hasta jugó de base; hizo de todo", manifestó Vidal.

Leonardo Carreño

Victor Rudd

El dirigente Guerrero contó cómo terminaron de formar el plantel que se completó con el retorno de Iván Loriente y Alex López, ambos con pasado en el club.

"No se hablaba bien de mi cuando llegué a Biguá, pero estaba enfocado en hacer mi trabajo y demostrar lo contrario. Tenía muchas ganar de volver, pero sabía que tenía que trabajar mucho en lo físico y lo mental para estar bien", dijo Loriente a Pica la Naranja que se emite por AM 970.

Para el ayuda base el título también tuvo un sabor especial ya que este año sufrió la pérdida de su hermano.

La gran sorpresa del equipo en la temporada fue el argentino de ascendencia uruguaya Diego Pena García: "En la Liga pasada, Jesús Rostán se lo había ofrecido a varios equipos pero no a Biguá. Averiguamos datos, supimos que había hecho procesos de selecciones formativas de Argentina y decidimos hacer esa apuesta. Descubrimos un jugador con una mano impresionante, no es normal la capacidad de tiro que tiene, tampoco su altura porque mide 1,95 m. Son características que en ese puesto en Uruguay no hay. En las finales defendió notable a Morrison y en el día a día sumó mucho para el grupo por su humor y por ser siempre positivo", afirmó Guerrero sobre el alero de 24 años.

Leonardo Carreño

Diego Pena García defendiendo a Cabezas

"Cuando vi la institución fue como entrar a Disney, salvo las instalaciones de Bahía Basket lo de Biguá no se ve en Argentina, el club te brinda la posibilidad que mejorar como jugador para dar siempre lo que tengas, eso fue lo que me motivó más", expresó el alero en Pica la Naranja.

"En 10 años el club cambió muchísimo, la cancha del subsuelo nueva es impresionante y tenemos una sala de musculación exclusiva para el plantel. Para las finales, para extremar los cuidados concentramos 10 días en un hotel y eso fue muy lindo para el grupo", reveló Alex López.

"Cuando trajimos a Hatila, después que se nos cayera tres veces la posibilidad de traer a un estadounidense, supe que íbamos a pelear el título. Esa ha sido la apuesta de los últimos años, pero no se nos estaban dando los resultados", expresó Guerrero en diálogo con Referí.

Leonardo Carreño

Hatila Passos, garantía de campeón

El preparador físico fue reclutado desde Barcelona. Se llama Joaquín Urquiola. "Es otro que como todos los funcionarios del club trabaja en silencio pero cumple una tarea fundamental. En España hizo un master en deporte de alto rendimiento, es oriundo de Urunday Universitario, nos lo recomendó un profe del club y tras tener varias reuniones por Zoom se vino", informó Guerrero.

¿Sigue Laginestra?

"Todavía es muy fresco y no hablamos nada, estoy disfrutando veremos el futuro cómo nos encuentra, pero estoy tranquilo y muy contento, fue una gran experiencia", le dijo el DT argentino el miércoles a Último Cuarto que se emite por M24.

Guerrero, por su parte, dijo que el DT tiene contrato para la próxima Liga, pero que aún no se han sentado a conversar. El viernes la comisión directiva tuvo un primer almuerzo para empezar a diagramar la temporada 2021-2022 que comenzará en octubre.

Vidal, López, Rojas y Arregui tiene contrato con el club al que también le interesa volver a contar con los servicios de Loriente y Pena García aunque tienen que ajustar la cantidad de fichas. La prioridad que se trazaron es retener a Sims, pero al mismo tiempo saben que Rudd volverá a los mercados de Europa y Asia.

"Cuando llegan las ganadas, te das cuentas que las perdidas sirven para seguir creciendo y aprender de los errores. Con la llegada de Pepo armamos un proyecto a largo plazo y quizás los resultados llegaron antes de lo esperado así que ahora vamos por más", concluyó Guerrero.