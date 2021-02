Pepo Vidal, el economista que vuelve a sus raíces: Biguá

Fue campeón sudamericano y de la Liga Uruguaya con Biguá, integrante del quinteto ideal de la Liga de las Américas 2018 con Regatas de Corrientes, es jugador de selección, disputó tres temporadas en el ascenso de España y encontró en Brasil su lugar ideal para jugar al básquetbol. Sin embargo, con apenas 31 años, Santiago "Pepo" Vidal decidió pegar la vuelta a los pagos y sueña en grande con el equipo de Villa Biarritz: "Quiero que vuelva a ser un equipo competitivo peleando siempre en los puestos de arriba".

El año pasado, Vidal jugó en Unifacisa Paraiba de Brasil promediando 6,3 puntos y 7,6 asistencias por partido (jugó 23). "Fue en la liga que me sentí más cómodo. Me gusta el juego de correr y tirar y en Brasil hay mucho talento individual, tuve compañeros con un gran porcentaje de aciertos en triples y eso nos hacía jugar contra defensas abiertas que me dejaban espacio para hacer mi juego. Además, el brasileño tiene una alegría natural que me enseñó mucho. Yo soy muy estricto y detallista con mi juego, muy autoexigente y para mí perder un partido es como darme la cabeza contra la pared. Un día perdimos por 15 puntos y se sentaron a comer asado y tomar cerveza como si nada. Lo viven diferente: 'Ya está, perdimos, ya no se puede cambiar' me dijeron. Fue una enseñanza", contó a Referí el base de 1,80 metros.

Leonardo Carreño

La pandemia lo hizo volver a Uruguay el año pasado. Y eso le permitió replantear su vida. Su esposa lo empujó a terminar los estudios y en diciembre del 2020 se recibió de economista en la Universidad de Montevideo.

"Fue complicado acompasar el deporte con la carrera. Empecé en 2008 la licenciatura de Economía y hasta 2013 fui haciendo de a materias porque la UM tuvo la particularidad de que las clases fueron siempre presenciales y para salvar hay que tener un 80% de presencialidad. El doble turno de las prácticas me lo hizo casi imposible. Fue un esfuerzo sobrehumano avanzar, pero en 2015 me fui al exterior y me quedaron cuatro materias pendientes. El año pasado, estando en Brasil me enteré que la Universidad pasó a dictar clases online, mi esposa me empezó a pinchar con que era el momento y en julio salvé dos materias. En diciembre, ya en Uruguay, salvé las dos que me quedaban y me recibí. Fue cerrar una etapa. No fue fácil volver a las los libros después de un tiempo, pero era algo que le había prometido a mis padres y se los debía", explicó.

"A veces los deportistas no ven que tener un plan B siempre es bueno. No lo digo por lo económico, sino por abrir la cabeza. Todos nos sentimos alguna vez mal en lo deportivo o frustrados y tener la facultad me permitió combinar la carrera con el estudio, cambiar el chip y no estar siempre pensando en la pelota".

Salvador, su hijo de dos años y medio, nació y a los 25 días se fue a España donde Vidal jugaba en Ourense Baloncesto, club al que defendió en la temporada 2018-2019 en la LEB oro, la segunda división del básquetbol ibérico.

"Jugábamos una vez por semana y la semana se hacía muy larga, los entrenamientos muy tediosos: lunes a miércoles doble horario, múltiples sesiones de video para analizar al rival y el juego era muy físico. Jugás contra serbios, croatas, letones, lituanos, muchos jugadores de 2,15 m, 2,18 m que en América no se ven". Ahí promedió 7,5 puntos y 5,5 asistencia en 31 encuentros.

En Ourense, Galicia, Vidal y su esposa se hicieron muy amigos del golero de Compostela, Patricio Guillén y su esposa Sira. Ese será el nombre de la segunda hija de Vidal a la que esperan para principios de marzo. Por esa razón, el base pidió no ser convocado para la última ventana de la PreAmericup que se jugará el 21 y 22 de febrero en Cali, ante Paraguay y Panamá.

Carlos Pazos

Con la selección uruguaya

A España lo llevó el nivel superlativo que demostró entre 2016 y 2018 en Regatas de Corrientes. En la primera temporada llegaron a la final de la Liga Argentina y perdieron contra San Lorenzo. En la segunda llegaron al Final Four de la Liga de las Américas y Vidal fue elegido en el equipo ideal del certamen.

Vidal destaca el gran trabajo que hizo Gabriel Piccato, hoy entrenador de la selección argentina. Además, compartió equipo con Paolo Quinteros. "Nos sacó el máximo. Jugamos una Liga impresionante y le ganamos en la semifinal el clásico a San Martín que llegaban como favoritos. Nunca me había tocado vivir algo semejante: una ciudad paralizada por el básquetbol. En la final nos tocó el mejor San Lorenzo de la historia y después, la Liga de las Américas fue mi mejor torneo".

Inés Guimaraens

Liga 2014-2015, con Trouville ante Jaime Lloreda de Atenas

Un argentino lo dirigirá en la Liga especial 2021 que arrancará en marzo: Hernán Laginestra. "Es un entrenador muy trabajador y detallista. Pero todavía es un poco raro como laburamos porque entrenamos sin contacto y sin oposición, por ser un deporte que se juega en espacios cerrados lo cual se hace complicado".

Vidal tenía ofertas para seguir en Brasil. Pero por la pandemia, por la familia y también por el corazón optó por volver a Biguá.

"Es un desafío grande, mucho más grande de lo que la gente piensa. No vengo con la idea de quedarme definitivamente en Uruguay, soy joven aún para la vida del basquetbolista. Pero sí me siento en el mejor momento de mi carrera. Por el conocimiento del juego, la madurez y la experiencia. También por lo fuerte que estoy entrenando. Mi objetivo es que Biguá vuelva a ser competitivo, que vuelva a estar en los puestos de arriba. Sé que va a llevar un tiempo porque esto implica construir un proyecto", expresó.

Vidal firmó contrato por la Liga especial y por otras dos temporadas con cláusulas que le permiten salir al exterior una vez finalizada cada temporada.

El Pepo tenía 19 años cuando en 2008 Néstor "Che" García lo eligió como el jugador número 12 para viajar a Guayaquil a disputar el Sudamericano de Clubes. Por entonces también jugaba al fútbol en Old Ivy, en la Liga Universitaria. Un día antes de viajar se ató los botines fue a la cancha. Jugaba de enganche y enfrentaban a Peñarol. Hizo tres goles y empataron 3-3. "Erré uno que hasta el día de hoy me acuerdo". Al otro día estaba viajando en avión con los Leandro García Morales, Martín Osimani, Joaquín Osimani, Anthony Young, Mathías Calfani, Juan Rovira y compañía para convertirse en el último equipo uruguayo en reinar en América.

También ganó la Liga Uruguaya 2008-2009 en finales ante Hebraica Macabi. "El Che me marcó mucho en mi carrera y su pasaje por el club quedó para la historia. No sé hasta dónde hubiera llegado con el fútbol. Tenía 14 años cuando tuve sondeos de hacer inferiores, pero mis padres siempre insistieron con los estudios y a esa edad creo que no tenía la madurez suficiente como para encararlo. Los amigos y el ambiente me fueron llevando al básquetbol".

Carlos Pazos

Con Rubén Magnano

Hoy le toca ser uno de los referentes de la selección. "Se nota que hay un recambio. En la última ventana estábamos desayunando y me di cuenta que era de los más grandes en edad y recorido. Hay muchos chicos nuevos que juegan en Argentina y que pintan lindo y a Rubén (Magnano) le viene bárbaro trabajar con jóvenes porque tiene mucho para entregar". Con los Luciano Parodi, Bruno Fitipaldo y Mathías Calfani, Vidal será uno de los líderes de los próximos años celestes.