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La llamativa declaración de una figura de Zambia antes de enfrentar Argentina: "Es un equipo que no corre"

Con Lionel Messi entre los titulares, el vigente campeón del mundo enfrenta este martes al conjunto africano

30 de marzo de 2026 14:18 hs
Messi y De Paul en Elche

Messi y De Paul en Elche

Foto: EFE

La selección argentina, vigente campeona del mundo en la Copa del Mundo Qatar 2022, viene de jugar uno de sus peores partidos el pasado viernes cuando venció apenas 2-1 a Mauritania, un seleccionado africano sin historia alguna, en La Bombonera de preparación para el Mundial 2026.

Esto llevó a varias críticas por parte del periodismo, debido a un muy pobre rendimiento de los dirigidos por Lionel Scaloni.

En ese contexto, este martes por el segundo enfrentamiento de la fecha FIFA de marzo, enfrentarán a otra selección de África: Zambia.

Las sorpresivas declaraciones de un referente de Zambia

Con Lionel Messi anunciado entre los titulares, la expectativa en torno al amistoso entre Argentina y Zambia de este martes a la hora 20.15 aumentó tras el arribo de la delegación africana a Buenos Aires. La misma llegó con los futbolistas y el técnico interino, George Lwandamina.

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Los integrantes de la selección de Zambia, incluidos sus jugadores y el entrenador, declararon que en lo previo, ven este encuentro como una oportunidad única.

Sin embargo, uno de los referentes del grupo se salió del libreto y sorprendió con sus declaraciones.

"Estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre, pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes", dijo Kingstone Mutandwa, quien juega como delantero de SV Ried de Austria.

Y agregó: "Este martes tendremos que dar un 200%".

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