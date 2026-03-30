La llamativa declaración de una figura de Zambia antes de enfrentar Argentina: "Es un equipo que no corre"

La selección argentina, vigente campeona del mundo en la Copa del Mundo Qatar 2022, viene de jugar uno de sus peores partidos el pasado viernes cuando venció apenas 2-1 a Mauritania, un seleccionado africano sin historia alguna, en La Bombonera de preparación para el Mundial 2026 .

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Esto llevó a varias críticas por parte del periodismo, debido a un muy pobre rendimiento de los dirigidos por Lionel Scaloni.

En ese contexto, este martes por el segundo enfrentamiento de la fecha FIFA de marzo, enfrentarán a otra selección de África: Zambia.

Con Lionel Messi anunciado entre los titulares, la expectativa en torno al amistoso entre Argentina y Zambia de este martes a la hora 20.15 aumentó tras el arribo de la delegación africana a Buenos Aires. La misma llegó con los futbolistas y el técnico interino, George Lwandamina.

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Los integrantes de la selección de Zambia, incluidos sus jugadores y el entrenador, declararon que en lo previo, ven este encuentro como una oportunidad única.

Sin embargo, uno de los referentes del grupo se salió del libreto y sorprendió con sus declaraciones.

"Estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre, pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes", dijo Kingstone Mutandwa, quien juega como delantero de SV Ried de Austria.

Y agregó: "Este martes tendremos que dar un 200%".