El gesto de dos referentes de Italia con el que ofendieron a su rival, Bosnia, antes del partido que definirá el pasaje al Mundial 2026: "Es una falta de respeto"; mirá el video

La selección de Italia se encuentra en el centro de la atención europea luego de que se viralizara un video que muestra a dos de sus futbolistas, Federico Di Marco y Guglielmo Vicario, presenciando la definición por penales entre Bosnia y Gales, en medio del estadio en el que los italianos habían eliminado a Irlanda del Norte para enfrentar a uno de estos dos. Este resultado dejó a los italianos a un paso de la clasificación al Mundial 2026 .

Cabe recordar que la azzurra no juega una Copa del Mundo desde Brasil 2014, ya que no pudo clasificar ni a 2018 ni a 2022.

Según se pudo ver en las imágenes, que se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales, Federico Di Marco y Guglielmo Vicario aparecieron celebrando la eliminación de Gales , dando a entender que enfrentar a Bosnia este martes a la hora 16.45 será más fácil para intentar clasificar al Mundial 2026.

La reacción de ambos futbolistas no pasó inadvertida para los usuarios. Tras la dimensión mediática que tomó el episodio, el defensor de Inter de Milán aclaró su postura en conferencia de prensa.

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“Decidí venir a hablar porque quería decir algo muy importante. Yo siempre he tenido un profundo respeto por cualquier club y selección nacional”, dijo Di Marco ante los periodistas.

Y agregó: "Fue un simple gesto instintivo entre amigos ante los penales".

La definición por penales que terminó con la victoria de Bosnia por 4-2, determinó el próximo rival de Italia en la final del Repechaje.

"Inmediatamente después le envié un mensaje a Edin Dzeko. Nos llevamos de maravilla, jugamos juntos e incluso nos vimos en vacaciones. Lo felicité, él me felicitó y me dijo que ganara el mejor", sostuvo Di Marco.

La polémica se amplificó cuando se difundió que la grabación se produjo en un área del estadio reservada para familiares y niños. "Nos sorprendió bastante que nos filmaran en un contexto donde había familiares presentes e incluso niños. Es una falta de respeto", terminó diciendo Di Marco ante la prensa,