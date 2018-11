El "Bolsonaro salteño" que pide "plomo" para los delincuentes

Pablo Perna lanzará oficialmente su candidatura a diputado por el Partido Colorado el próximo miércoles, pero desde hace meses sus posturas de "mano dura y plomo para la delincuencia" resuenan en la sociedad salteña.

Con su idea de cambiar las leyes que hacen referencia a la legítima defensa, el uso del arma de reglamento de los policías y la pena máxima en prisión, el político que tiene 38 años y es abogado y asesor jurídico de la Junta Departamental de Salto, se presentará como el representante salteño por la lista 13 que apoya el senador Germán Coutinho y que postula a José Amorín Batlle como precandidato a la Presidencia.

"Yo sé que los extremos son malos, pero prefiero tener a las personas de bien vivas", dijo a El Observador el candidato a diputado al explicar su propuesta.

"No digo de llegar a la ley de talión, pero me contaba un amigo que hizo una misión de paz en África que allá no existe la policía pero tampoco existe el delito porque el que comete un delito sabe que pueden matarlo. Allá le tienen miedo a la autoridad, acá le han perdido el respeto. Saben que entran y se van", dijo en un video publicado el 5 de octubre en su perfil de Facebook.

Perna, que ejerce el derecho penal, dijo que con el nuevo Código del Proceso Penal a los delincuentes los agarran y salen. Contó el caso de una persona que intervino en un atraco y mató a un muchacho de 21 años y a menos de un año ya está libre. "¿Así queremos solucionar la delincuencia? Los delincuentes se ríen en nuestra cara", dijo en el mismo video.

Perna señaló que murió más gente en manos de la delincuencia que en la dictadura uruguaya.

En el departamento, muchos lo llaman el "Bolsonaro salteño" por las similitudes de sus propuestas con el presidente electo de Brasil. Pero él no lo considera una crítica. Aunque tiene algunas discrepancias con el exmilitar, dice que le "cae bien" y le "agrada por su forma de ser" porque "el tipo es auténtico". Perna, a su vez, agregó que "celebra" que en el panorama político global surjan figuras como el brasilero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el argentino Mauricio Macri, que han "transformado la forma de hacer política" evitando los "tradicionalismos".

En contraposición, Perna criticó a "los corruptos y ladrones de la izquierda en Latinoamérica". Llamó de "débil mental" a Maduro, de "mafiosa" a Cristina Kirchner y de "mentiroso" a Lula.

En su perfil de Facebook, cuando Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil, publicó una foto de la noticia publicada en un medio local junto a la frase: "FA "prepara tu corazón"...los BOLSONARO del Uruguay vamos por el Gobierno!!!!!".

Aunque desde los 17 años arrancó a vincularse en ambientes políticos del Partido Colorado, esta es la primera vez que se presenta como candidato a un puesto electoral. "Yo ahora sueño con que volvamos a ser la Suiza de América y campeones del mundo y no a conformarnos con el cuarto puesto", dijo. "Que volvamos a ser un país de primera y no un país de cuarta como el que nos dejó el Frente Amplio", sentenció.

Perna tiene claro que "una sola persona no incendia la pradera", pero cree que hay muchos que lo apoyan y piensan como él y juntos lograrán sus cometidos. "Soy una de esas personas que incendiarán la pradera", aseguró.

"Hoy los delincuentes nos han perdido el respeto a todos por lo tanto hay que revertir la situación. Este gobierno del Frente Amplio se ha preocupado por defender a delincuentes, a vagos y a personas que quier ver un Uruguay deteriorado. Tenemos que revertir la situación por medio de lineamiento claros y duros", dijo el candidato a diputado en un video que subió a su Facebook para invitar a un acto de campaña. También dijo que su propuesta implica "más y menor empelo y cero lumpen".