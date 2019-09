El Cacique recibe a Maradona: “Es el mejor de la historia, pero queremos ganar”

Alexander Medina, entrenador de Talleres de Córdoba, vivirá un partido especial este lunes cuando su equipo reciba a Gimnasia y Esgrima de La Plata (21:00 horas), que es dirigido por el ídolo argentino Diego Armando Maradona.

Desde hace días, en Córdoba se palpita el regreso de “el 10” y el Cacique no es ajeno a los sentimientos que se viven en la ciudad.

"Maradona significa muchísimo. Me crié mirándolo jugar, viendo al mejor del mundo. Tengo admiración por él. Pero hay que jugar un partido y queremos ganar”, contó el entrenador a Radio Cooperativa.

El Cacique también recordó cómo vivió el Mundial de México 1986, cuando Argentina salió campeón y Maradona brilló, con un triunfo ante Uruguay incluido en el camino al título.

"El día de Argentina-Inglaterra, me levanté y grité el gol de Maradona a pesar de que unos días antes me había dejado afuera. Maradona fue uno de los embajadores históricos de Argentina y hay que reconocerlo", señaló.

"Fue un privilegio ver jugar a Maradona y agradecido de todo lo que nos regaló. Tenía 8 años cuando vi el gol a los ingleses y recuerdo que me abracé con mi viejo por lo q estábamos disfrutando. Ahora, es un honor tener que compartir cancha con este fenómeno", dijo a TyC Sports.

Medina señaló que será “algo único” compartir una cancha con Maradona. “Por más que sea uruguayo, valoramos y admiramos a jugadores como Diego o Messi”, señaló.

El exentrenador de Nacional señaló que “en el club hay mucha expectativa por el partido del lunes”. “La gente se siente muy identificada con el equipo y además va a ir a ver a Maradona".

También confesó que no descarta pedirle una foto al 10. "Antes no, pero después del partido quizás le pida foto a Maradona. Me deleité muchísimo viéndolo jugar".

Pero destacó que él y sus jugadores deben concentrarse en el partido y salir a ganar. “Lo que tenemos que hacer es enfocarnos que vamos a jugar contra Gimnasia y no dejar que influya Diego Maradona”, agregó.

De obtener los tres puntos, Talleres, de gran arranque en la Superliga, quedará como el único escolta del líder Boca Juniors.

Por su parte, Gimnasia de Maradona, último en las posiciones de la Superliga y muy complicado en la tabla de promedios del descenso, quiere recuperarse ante tras un fallido debut (2-1) del ídolo deportivo argentino el domingo pasado ante Racing Club en La Plata.