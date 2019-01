El cine como lección de vida

En su luminoso crepúsculo, Clint Eastwood ha agregado otra obra notable a su lista de clásicos, integrada entre otros por Obsesión mortal (Play Misty For Me), Los imperdonables, Los puentes de Madison, Rio místico, Million Dollar Baby y Gran Torino, aunque bien podrían ser incluidos unos cuantos filmes más. La mulaes una película notable, librada de todos los clisés ideológicos, moralizantes, hipócritas y rastreros que caracterizan a un amplio sector del cine actual. A los 88 años de edad, Eastwood, en lugar de hacer su canto del cisne, va para atrás en el tiempo. Luce lozano, con la juventud de los grandes maestros que a punto de ser nonagenarios siguen apostando a lo nuevo. En este aspecto, es algo así como el Pablo Picasso del cine estadounidense.

El filme está inspirado en el artículo There’s a True Story Behind ‘The Mule’: The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug Mule, escrito por Sam Dolnick y publicado en 2014 en la revista dominical del New York Times, sobre Leo Sharp, veterano de la segunda guerra mundial, convertido por obra de la necesidad en burro de carga del cartel de Sinaloa. La mula, sin embargo, no sigue el contenido del artículo al pie de la letra. Se toma algunas libertades creativas. Por ejemplo, Leo Sharp se llama Earl Stone y es veterano de la guerra de Corea.

A quienes Gran Torino les haya fascinado tanto como a este cronista, también les va a gustar, muchísimo, La mula. Earl Stone tiene características parecidas a Walt Kowalski, el personaje de Gran Torino. Como en ese filme, aquí Eastwood actúa y dirige, y el libreto está escrito por Nick Schenk, quien también había sido el guionista de esa última película en que el gran maestro estaba al frente y detrás de las cámaras. Han pasado once años desde el estreno de Gran Torino. Eastwood tiene una década más encima, que para un octogenario es mucho tiempo, una eternidad en cuentagotas, y el mundo es un lugar con mayores desafíos que en ese entonces. La supervivencia pasó de ser un arte, a ser una obligación. Eastwood, tal cual La mula lo demuestra con admirable esplendor, no tiene solo más años, sino más sabiduría.

En un momento de la historia en que la realidad es súbdita de las abstracciones y distracciones de internet y millones de personas sufren un proceso de idiotización debido a los embates ilusorios del arsenal cibernético, Eastwood ha hecho un filme crítico sobre la vida en estos tiempos superfluos. Hace decir a Earl Stone en un pasaje de La mula: “Su generación no puede abrir una caja de frutas sin recurrir a internet”. En sus filmes recientes, Sully más notoriamente, Eastwood presentó gente común que por un acto casual fuera de lo común se convierte en héroes. Aquí vuelve a repetir el esquema, aunque Earl es más bien un antihéroe, como aquellos que aparecían en varios filmes notables del “American Cinema” de la década de 1980, para quienes el dinero para lo que mejor sirve es para ordenar la vida de los demás.

Por las circunstancias que el destino le ha presentado, Earl comienza a ganar dinero y se convierte en filántropo para aliviar las miserias de los demás, los más necesitados. Que ese mensaje lo trajera un liberal de izquierda, vaya y pase, no sería nada extraño. Que lo haya traído alguien que en las dos últimas elecciones ha votado a los republicanos, habla de la lucidez y el sentido crítico de un maestro que ha hecho del cine un lugar para hablar de la vida y ser escuchado.