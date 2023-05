El costo global catastrófico del conflicto en Ucrania

La guerra fue un desastre para Ucrania, obviamente, pero también una calamidad para el mundo entero. Ucrania ya sufrió niveles de muerte y destrucción que recuerdan el apogeo de las guerras yugoslavas y los peores meses de la guerra de Irak. Incluso recuerda la guerra Irán-Irak de 1980-1988. La capacidad económica, la tenacidad y el poder militar excepcional de los contendientes (Rusia, Ucrania y los Estados Unidos-OTAN) dieron lugar a una guerra de alta intensidad, de acuerdo con un detallado artículo de Carl Conetta, director de Project for Defense Alternatives en Commonwealth Institute.

Aunque la destrucción física se limitó en gran medida a Ucrania, los demás efectos de la guerra sacudieron el mundo entero. El impacto sobre la vida y el sustento fuera de los países combatientes fue profundo. De hecho, debido al conflicto, muchas más personas murieron afuera que adentro de Ucrania.

Para Conetta, el agudo efecto global de la guerra se debe en parte a la importancia de Rusia y Ucrania para la producción agrícola y energética mundial. Sin embargo, lo que amplifica esto es la guerra económica global intencional (sanciones, bloqueos, embargos) que acompañó la lucha. Y eso es sólo una parte del impacto más amplio del conflicto.

La guerra económica desatada hizo subir los precios de los alimentos y la energía en todo el mundo, interrumpió el comercio mundial, ayudó a estancar y revertir la recuperación económica pospandémica y desvió los escasos recursos de otras crisis humanitarias y esfuerzos de desarrollo económico.

Los efectos colaterales de la guerra significan no sólo años de penurias agudas adicionales para mil millones de ciudadanos del mundo y niveles de vida más bajos para miles de millones más, sino también una acción reducida sobre otras amenazas globales, incluido el cambio climático y las crisis de salud.

Los gastos financieros asociados con la guerra para Rusia, Ucrania y las naciones que apoyan a Ucrania fueron de US$ 25 mil millones al mes. Los costos a más largo plazo incluyen la reconstrucción del país, actualmente estimada en US$ 413 mil millones, y un salto repentino en el nivel base del gasto militar mundial anual que supera los US$ 300 mil millones.

El costo en vidas humanas

Una estimación de fuentes independientes, basada en evidencias, de las muertes militares rusas es de 35.000 (a partir de marzo de 2023). Las muertes de combatientes ucranianos probablemente superen las 20.000. Una estimación inicial muy aproximada de las muertes de civiles ucranianos es de 20.000 muertos debido a los efectos directos de la guerra (como los bombardeos) y otros 20.000 debido a los efectos indirectos (como la falta de acceso a la atención médica esencial). Fuera de Ucrania, se estima que los efectos más amplios de la guerra provocaron la muerte de más de 250.000 personas.

Hasta el momento, el nivel promedio de muertes mensuales debido a esta guerra fue de 27.000 personas: 4.000 combatientes, 3.000 civiles ucranianos y 20.000 civiles no ucranianos. Revelaciones recientes de estimaciones de la inteligencia estadounidense revelan una expectativa de que la guerra no terminará en 2023. Excluyendo la posibilidad del uso nuclear, que es una probabilidad baja pero distinta de cero, la guerra podría cobrar un total de 600.000 vidas antes de llegar a su fin.

Un tsunami económico mundial

Debido a la guerra y a cómo se libró, el volumen del comercio mundial disminuyó un 3,4%, los precios de la energía se duplicaron en todo el mundo y los precios de los alimentos crecieron un 14% en 2022, provocando una crisis mundial generalizada. Se produjo una desaceleración económica con la cual el FMI prevé una pérdida de US$ 2,8 billones en la producción mundial para 2023.

Esto refleja una fuerte contracción del crecimiento mundial del 6% en 2021 al 2,6% en 2023. Tal contracción obviamente socava el crecimiento de los salarios en todas partes y provoca la pérdida de puestos de trabajo o bloquea el crecimiento del empleo. El desempleo no es sólo una cuestión de estrés económico personal, también es un factor que aumenta las tasas de delincuencia, especialmente entre los jóvenes, y es un correlato de mayores tasas de mortalidad entre los desocupados.

Inflación y costo de la energía

Debido a los aumentos en los costos de energía que acompañaron a la guerra, la cantidad de personas que viven en la pobreza extrema en todo el mundo aumentó en 2022 entre 75 y 141 millones (según diferentes estimaciones), principalmente en el Sur Global. Estos son hogares que ya viven al límite y que no pueden adaptarse a fuertes aumentos de precios. Sin embargo, la inflación de los precios de la energía también afectó a Europa.

La unidad de investigación de The Economist calculó que, dado el aumento de los costos energéticos, incluso un invierno suave como el de 2022-2023 produciría al menos un exceso de 32.000 muertes en Europa. El ejemplo de Alemania lo confirma: sufrió un exceso de 8.000 muertes en diciembre de 2022, en comparación con diciembre de 2021. La inflación que afecta el consumo de combustible y alimentos no es un inconveniente marginal para quienes viven al límite. Es una cuestión de vida o muerte.

Los precios de los alimentos

El aumento de los precios de los alimentos tuvo un impacto negativo incomparable en el Sur Global. Allí la subida fue del 25%. También afectó el acceso a alimentos y fertilizantes la reducción del suministro y la interrupción del transporte internacional.

La ONU estima que, como resultado, la cantidad de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda saltó de 282 millones a fines de 2021 a un récord de 345 millones en 2022, un aumento de 63 millones (que es aproximadamente el 18% del total). Una estimación mínima del número de personas que murieron a causa del hambre en 2022 es de 3 millones. Y muchos más murieron debido a enfermedades relacionadas con el hambre, en particular presión arterial alta, enfermedades cardíacas y diabetes.

El aumento de la desnutrición severa en 2022 probablemente no se deba por completo a los efectos de la guerra, pero incluso si sólo la mitad del aumento del hambre aguda se debe al conflicto, el número de muertes en exceso asociado sería de más de 250.000 personas, debido únicamente al hambre y a los problemas de salud relacionados con el hambre.

Reorientación de la ayuda humanitaria

El apoyo internacional para la asistencia humanitaria aumentó de US$ 20 mil millones en 2021 a US$ 30 mil millones en 2022, en gran parte para abordar el impacto global de la guerra de Ucrania. Pero no fue suficiente. El financiamiento total no alcanzó la necesidad evaluada en más de US$ 20 mil millones. Este déficit de ayuda fue peor que el del año anterior. Y no se sintió uniformemente. La mitad del aumento de 2023 se asignó directamente a Ucrania. Esto cumplió con el 82% de la necesidad evaluada de Ucrania. Para el resto del mundo, se cubrió el sólo el 54,5% de las necesidades evaluadas. Esta diferencia no se debe a que las tasas de mortalidad sean más altas en Ucrania que en cualquier otro lugar. Etiopía y Somalia enfrentaron desastres humanitarios comparables en términos de pérdida de vidas.

También hubo una reorientación sustancial de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de acuerdo con la política de guerra. Formalmente, la justificación permanente de la AOD es ayudar al desarrollo del mercado de las economías menos desarrolladas. En Europa y los Estados Unidos se están desviando alrededor de US$ 35 mil millones en asistencia para el desarrollo para ayudar a los refugiados en el país, en su mayoría ucranianos desplazados. Esto es alrededor del 20% de la AOD mundial disponible. El punto más alto anterior del uso de la AOD por parte de los donantes en el país se produjo en 2015 debido al aumento de refugiados sirios.

Además de la ayuda humanitaria, el apoyo directo a la economía y el esfuerzo bélico de Kiev (unos US$ 200.000 millones de dólares en un solo año) superó con creces otras iniciativas internacionales recientes. Es igual al total de la AOD global y la ayuda humanitaria combinadas. A modo de comparación, el apoyo anual de los Estados Unidos y otros países a los muyahidines afganos durante su lucha contra la ocupación rusa entre 1979 y 1990 fue apenas el 1% de la suma otorgada a Ucrania en su primer año de guerra, corregida por la inflación.

Costos financieros

La guerra le costó a Moscú más de US$ 107 mil millones en 2022 y hasta US$ 60 mil millones de este gasto se asignó a los servicios militares y de seguridad. Estas cifras no tienen en cuenta el agotamiento de las existencias de guerra rusas, incluido el gasto de miles de misiles y millones de proyectiles de artillería, así como la pérdida confirmada de 1900 tanques, otros 4000 vehículos blindados, 750 piezas de artillería, 78 aviones de combate y 80 helicópteros.

Estos y otros gastos y pérdidas materiales suman decenas de miles de millones de dólares a la factura de guerra de Moscú. El Banco Mundial y el FMI estiman que el PBI de Rusia disminuyó sólo un 2,1% en 2022 en comparación con 2021, a pesar de las sanciones.

Los costos financieros inmediatos de Ucrania incluyen una reducción del 29% en su PBI (de alrededor de US$ 200 mil millones en 2021) y un déficit de fin de año de más de US$ 24.5 mil millones. El gasto del gobierno en Defensa en 2022 fue de aproximadamente US$ 42 mil millones, equivalente al 30% del PBI de la nación en 2022. Ese nivel de gastos de Defensa fue US$ 33.7 mil millones más de lo que se había planeado antes de la guerra. En particular, el gasto total del gobierno de Ucrania en 2022 fue de aproximadamente US$ 75 mil millones con US$ 32 mil millones de esta suma prestados u otorgados por gobiernos aliados.

Impacto en el gasto global en Defensa

Una carga financiera final que el mundo soportará en los próximos años es un aumento de 2022-2024 en el gasto de Defensa global anual de referencia superior a US$ 300 mil millones, un impulso que supera toda la asistencia humanitaria y de desarrollo actual. En 2021, el gasto mundial en Defensa superó los US$ 2,1 billones. Entre 2021 y 2024, el presupuesto de Defensa de los Estados Unidos solamente aumentará en aproximadamente US$ 170 mil millones.

Se espera que la OTAN aumente significativamente el gasto militar. Rusia ya lo hizo. Y también se debería esperar que el aumento del gasto se extienda en cascada por toda Asia. Para 2025, el gasto militar mundial puede superar los US$ 2,6 billones.

(Con información de Project for Defense Alternatives)