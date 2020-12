El cura Andrés "Gordo" Verde cuestionó tuit de Salinas y el ministro fue a visitarlo

El sacerdote católico Juan Andrés "Gordo" Verde salió al cruce de la respuesta del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a una usuaria que cuestionó la decisión del gobierno de suspender las ceremonias religiosas presenciales a raíz del aumento de casos por covid-19.

"Por qué impedir una actividad en la que se cumplen todos los protocolos y medidas sanitarias y que en todos estos meses no ha generado ningún caso positivo. Sé que es una persona de bien, por eso le pido que revea la petición y al menos nos permita tener Misa en Navidad", le respondió una usuaria a Salinas cuando el ministro compartió la decisión luego de la reunión con representantes de diferentes comunidades religiosas.

El jerarca respondió utilizando el versículo de Mateo 18:20 de la Biblia: "Porque donde están reunidos dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos".

"Porque donde están reunidos dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" Mateo 18:20 — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) December 23, 2020

Este miércoles el sacerdote publicó una captura de la respuesta de Salinas tildándola de "fuera de lugar". "Con el respeto que usted merece: me parece MUY fuera de lugar esta respuesta de su parte. A uno le toca morder freno con su decisión... pero no da pa’ torear de esta manera a la comunidad Católica. Siga trabajando firme por el bien de todos..pero c/Respeto".

"Yo no le digo qué necesita en un quirófano para operar, que no se meta entonces en el ámbito teológico de cómo celebrar la Santa Misa en Navidad. Es libre de opinar y pensar lo que quiera. Pero desde su investidura y dada la sensibilidad, fue poco feliz en este momento y c/ su resp", agregó el sacerdote en otro mensaje.

Estimado @DrDanielSalinas ,con el respeto que Ud. merece: me parece MUY fuera de lugar esta respuesta de su parte. A uno le toca morder freno con su decisión.. pero no da pa’ torear de esta manera a la comunidad Católica. Siga trabajando firme por el bien de todos..pero c/Respeto pic.twitter.com/dS3OsOWQVa — Cura Juan Andrés Verde (@gordo_verde) December 23, 2020

En la noche, Verde informó en Twitter que recibió la "grata visita" del ministro con quien tuvo una "charla verdaderamente franca y sincera".

"Tengo mucho aún pa’ aprender y corregir. Pero rescato que no hay nada más valioso que un encuentro mano a mano. ¡Gran gesto navideño de su parte, si los hay!", expresó el sacerdote.

Grata visita sorpresa del Sr. Ministro @DrDanielSalinas .Una charla verdaderamente franca y sincera. Tengo mucho aún pa’ aprender y corregir. Pero rescato que no hay nada más valioso que un encuentro mano a mano. ¡Gran gesto navideño de su parte, si los hay! pic.twitter.com/gDC58QEBjg — Cura Juan Andrés Verde (@gordo_verde) December 24, 2020

En tanto, Salinas citó el tuit y mencionó a Verde. "#Comprensión. Diálogo. Humildad. Amor y trabajo juntos los humildes", señaló.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, informó la tarde del lunes que se decidió suspender la presencialidad en todas las celebraciones hasta el 10 de enero de 2021. La medida fue “en común acuerdo” luego de una reunión con las autoridades de centros religiosos, escribió en su cuenta de Twitter.

Del encuentro que en primera instancia iba a ser presencial en Torre Ejecutiva y luego se pasó a la virtualidad, participó Delgado y el ministro de Salud, Daniel Salinas. La decisión fue adoptada en consulta con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou y el gobierno pidió "cooperar" a los líderes religiosos.

Participantes de la reunión dijeron a El Observador que la Iglesia Católica pidió postergar la suspensión para después del sábado 26 por Navidad, pero las autoridades no lo aceptaron, en vista del aumento de casos de coronavirus en Uruguay. Delgado y Salinas explicaron la situación de la pandemia por la que atraviesa el Uruguay. Junto a necesidad de bajar la movilidad fueron argumentos para tomar la decisión.

Las iglesias seguirán abiertas y se transmitirá las celebraciones por las redes sociales. Sturla indicó que en las 36 mil misas que se han hecho en todo el país desde el 19 de junio, no se detectó ningún caso de contagio de coronavirus.

“Este pedido nos duele. Es una medida que se toma en un contexto muy difícil, por eso se comprende, pero no nos parece adecuado. Las celebraciones podrían continuar sin que esto motivara un aumento de contagios”, dijo Sturla en rueda de prensa, y recordó que las pascuas tampoco se pudieron celebrar de forma tradicional. “Pero aceptamos, se acata y se entiende. Es una herida, un dolor enorme para los sacerdotes y para los fieles, realmente nos aflige”, expresó.