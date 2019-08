El debate político

Uruguay navega por el año electoral con las velas desplegadas y buen viento. La intención de hacer buenos programas periodísticos en televisión es una excelente señal que merece ser destacada.

El domingo de noche Canal 12 sorprendió en la pantalla al apostar por un periodístico político conducido por el experimentado Nelson Fernández y un elenco de probados periodistas independientes de distintos perfiles y edades. Continúa así la tradición iniciada en ese canal por el prestigioso Néber Araújo con la legendaria Agenda Confidencial y continuada por Aldo Silva con Código País.

Sin lugar a dudas un acierto para el periodismo político y para la democracia uruguaya que se enriquece con el intercambio de ideas y opiniones entre sus líderes, en este caso sentando en el estudio a los tres candidatos a presidente con mayores intenciones de voto: Daniel Martínez del Frente Amplio, Luis Lacalle Pou del Partido Nacional y Ernesto Talvi del Partido Colorado.

La imagen de los tres sentados en piso juntos, es un acierto de la producción del programa Séptimo Día y una señal inequívoca hacia el electorado de la importancia de ver que quiénes compiten en la carrera por la presidencia de la República pueden conversar sin ningún problema ni rencor. Ninguno tenía nada que ocultar.

Los referentes políticos son modelos para el resto de la sociedad por lo que representan. Todo lo que hacen o dicen envía señales que luego se traducen en la convivencia social. Si no se saludan o se insultan por pensar diferente estarían enviado signos muy negativos. Eso no fue lo que no pasó el domingo de noche en Canal 12. Todo lo contrario, hubo diálogo, educación y sana y respetuosa convivencia, tanto al aire como fuera de ella.

El programa que conduce Fernández no es el único. Está también el de Daniel Castro en Canal 4 y el de Gabriel Pereyra en VTV cuyos contenidos repican y se multiplican la mañana siguiente en las portadas de los diarios y en las emisoras informando a la opinión pública. Y no por repetido deja de ser cierto y clave, las sociedades mejor informadas toman mejores decisiones y eligen mejor a sus representantes.

Justo en la semana que se aprobaría una mala ley que obliga a los candidatos a debatir antes del balotaje, la señal que envían Martínez, Talvi y Lacalle Pou es la de tres políticos que no temen a exponer sus diferencias, nadie los obliga a debatir y a diferencia de los viejos liderazgos no especulan a la hora de pararse ante las audiencias a decir sus verdades y compartir sus sueños.

Es probable que un programa como Séptimo Día sea un signo de un cambio de mentalidad para los políticos y los medios. El paso del tiempo es inexorable como también las transformaciones en la sociedad. Si los políticos no la saben interpretar es seguro que la historia los irá dejando de lado. Hoy el mundo es visual y debe estar en sintonía con la era de la información permanente. Para los políticos entenderlo implica un cambio en su paradigma comunicacional y para los canales de televisión su propia supervivencia.

Es un acierto que los políticos se acerquen a las audiencias y que los grandes medios apuesten a programas políticos por más que los ratings no sean los mismos que los de un concurso de preguntas y respuestas o bailes frívolos alrededor de un caño.