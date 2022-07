El derrumbe de la población de China

Uruguay se encamina a su acuerdo comercial más importante en décadas. Naturalmente que iniciar una negociación por un acuerdo de libre comercio con el país más poblado del mundo es una noticia principal. Estamos negociando vender sin restricciones nada menos que a 1.425 millones de personas. Que además tienen un nivel de ingreso creciente.

El acuerdo con Uruguay llegará en un momento muy peculiar de la historia de China: el momento en que la población empieza a caer en picada. El último informe de Naciones Unidas sobre la evolución de la población mundial (World Population Prospects 2022) divulgado esta semana trae muchos datos asombrosos. Entre ellos, la trayectoria poblacional descendente de China que lleva a que las proyecciones poblacionales para el 2100 se hayan moderado. La bomba poblacional que se desató en el siglo XX, se empieza a desactivar en el final del siglo XXI, que terminaría con la población humana descendiendo. Y la responsable principal del descenso es justamente China.

De acuerdo a las estimaciones de ONU, la población humana llegará a 8.000 millones de personas en cuatro meses, el 15 de noviembre. Y seguirá creciendo: 8.500 millones en 2030, 9.000 millones a fines de 2037, 10.000 millones en 2057, hasta alcanzar un pico de 10.431 millones en 2086. A partir de ahí, gradualmente la población humana empezaría a caer.

Se trata de una proyección mucho más moderada que las previas. Está a la vista y llegará en este siglo un momento muy peculiar de la historia humana: aquel momento en que la población empieza a declinar por los pocos hijos que eligen tener las mujeres. La tasa de fecundidad va en un franco descenso.

En efecto, el crecimiento poblacional se enlentece a pesar de que la esperanza de vida aumenta. En 2019 la esperanza de vida se situó en 72,8 años, y pasará a 77,2 años en 2050. La fecundidad, es decir la prole que en promedio tiene una mujer a lo largo de su vida, promediaba cinco hijos en 1950, ha pasado a 2,3 en el presente y prontamente caerá por debajo de lo que se considera la tasa de reposición, 2,1 hijos por mujer, que será la línea que se cruzará en 2050.

La proporción de personas con más de 65 años crece de 10% del total en el presente a 16% en 2050. Esto es notorio en los países europeos: En España la población de más de 65 años ya superó el 25% del total. La longevidad aumenta, las reformas a la seguridad social se harán imprescindibles.

Pobreza y prolificidad van de la mano. Entre el presente y 2050 más de la mitad del crecimiento se dará en solo 8 países: Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania.

El crecimiento poblacional se mantiene muy fuerte en los países de menores ingresos, pero a medida que la economía evoluciona y el ingreso por habitante y el nivel educativo aumentan la fecundidad cae y ya en el presente hay países donde la población va en descenso desde Japón a países de Europa Oriental.

En el caso de China es el primer año desde las grandes hambrunas de la década de 1950 en que la población bajará. En las estadísticas de Naciones Unidas, el descenso empieza a partir de 2023 y no para más. Ya a partir del año próximo y por lo que resta de este siglo, India pasa a ser el país más poblado del mundo.

Lo impactante de las proyecciones de China es que la caída de la población se irá acelerando hasta generar un derrumbe. Si se cumplen las proyecciones China tendrá al final de este siglo la mitad de la población que tiene actualmente. De más de 1.400 millones pasaría a 765 millones. A partir de 2026 empieza a perder más de un millón de habitantes por año y de 2050 perdería más de 10 millones de habitantes por año.

La Academia de Ciencias Sociales de Shanghái proyecta una disminución aún mayor, con una baja anual promedio hasta el final del siglo del 1,1% por año a partir de 2021, lo que reduciría la población de China a 587 millones en 2100, menos de la mitad de lo que es hoy. Una caída de 838 millones respecto a la población actual.

¿La causa? Las mujeres chinas se acostumbraron a la lógica de no tener hijos o tener uno. Por más que el gobierno chino ha autorizado a tener más hijos, las lógicas de vida no se cambian por decreto. Y no hay corrientes inmigratorias de volumen hacia China.

En otros países la población no caerá, o bajará menos a pesar de un fuerte descenso en las tasas de fecundidad porque la inmigración será más importante. Es típicamente el caso de EEUU y de los países europeos.

La baja en la población ha llegado una década antes de lo esperado. Recientemente, en 2019, la Academia de Ciencias Sociales de China esperaba que la población alcanzara su punto máximo en 2029, con 1440 millones. El informe de Perspectivas de Población de las Naciones Unidas de 2019 esperaba el pico aún más tarde, en 2031-32, en 1.460 millones.

El declive ya se está haciendo notar en la economía de China.

La población en edad de trabajar de China alcanzó su punto máximo en 2014 y se prevé que se reduzca a menos de un tercio de ese pico para 2100. Se espera que la población en edad de retiro (de 65 años o más) continúe aumentando durante la mayor parte de ese tiempo, superando la población activa de China. Mientras en el presente 100 trabajadores deben solventar a 20 personas retiradas, al final del siglo habrá 120 personas retiradas por cada 100 personas activas. ¿Cómo se solventará la seguridad social?

La restricción de la mano de obra hace subir a los salarios y la competitividad de China en rubros intensivos en mano de obra cae, lo que genera que muchas empresas migren a otros países de Asia como Vietnam.

Con una crisis inmobiliaria latente y con una política extremadamente restrictiva en torno al Covid, la economía del gigante asiático ha perdido fuerza. Este viernes los datos de crecimiento económico del segundo trimestre mostraron un incremento de apenas 0,4%. Para recuperar el crecimiento de antaño China tendrá que apelar a saltos de productividad, porque su ejército de trabajadores empieza un declive sin final a la vista. La meta oficial de crecimiento de este año de 5,5% no podrá cumplirse y puede quedar cerca de 4%. Es irónico pensar que en este año Uruguay puede tener más crecimiento que China y menos inflación que EEUU.

Las implicancias de estos cambios demográficos son muy profundas. En particular, para las exportaciones de Uruguay que han tenido en los últimos diez años un crecimiento espectacular. Las compras de China pueden estar acercándose a un tope en algunos rubros. Las compras de soja ya se están estabilizado, las importaciones de carne de cerdo vienen en 2022 por debajo de las del año pasado. Las compras de carne vacuna y los lácteos seguirán en ascenso por un tiempo. A nivel global, el informe de Naciones Unidas parece mostrar un escenario en el que se alivia la presión sobre los recursos naturales y el precio de los alimentos. La bomba poblacional del siglo XX se va calmando a lo largo del siglo XXI. Para las exportaciones de Uruguay muestra un cambio importante por delante.