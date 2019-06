El día que Tabárez les dio una lección de respeto a los jugadores de Uruguay

Sergio Markarian pasó el aviso para aquellos que creen que Perú será un paseo. No se confíen en el partido que este sábado Uruguay jugará a la hora 16 en Salvador de Bahía. Pero hay un detalle: Óscar Washington Tabárez ya no les tiene que hablar de respeto a estos jugadores. Lo saben. Lo vivieron en carne propia. Muchos de ellos tienen marcada a fuego aquella charla técnica del primer tiempo de la final de la Copa América de 2011 en Buenos Aires, cuando los futbolistas, eufóricos, llegaron 2-0 al vestuario, con paseo, jugando a ritmo de campeón y se encontraron con un técnico que nunca –antes y después, en estos 13 años– los retó en el tono y la firmeza en los conceptos como en aquel vestuario del Monumental de Núñez. Tiempo después, los jugadores reconocerían que fue la cachetada que los despertó de no caer en la confianza que los pudo hacer trastabillar. Desde aquel día el mensaje del respeto, ante cualquier rival –especialmente los que en los papales son más débiles– permea en todas las capas del plantel y los más jóvenes absorben esos conceptos. Está descontado que este sábado, en cuartos de final, los celestes no se confiarán. Saltarán a la cancha sabiendo que Perú les puede hacer difícil la clasificación, pero también, esos mismos jugadores que respetan, saben que si Uruguay juega como puede realmente, y el doble cinco Valverde-Bentancur funciona como lo debería hacer a medida que gana confianza, en esta nueva versión de un equipo con volantes que prescindió de aquellos que raspaban, podrá asistir a la confirmación de que podrá ganar con autoridad, sin sufrimiento y seguirá en carrera por el título.