Tabárez recordó a Sudáfrica 2010 y habló de los líderes del futuro

Enviado a Bahía, Brasil

El entrenador de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, recordó a los líderes del plantel del Mundial de Sudáfrica de 2010 al hablar de liderazgo en la conferencia previa al partido ante Perú de este sábado por los cuartos de final de la Copa América.

Luego de que en una conferencia anterior mencionara que estaba leyendo un libro sobre liderazgo (Legado, que cuenta la historia del éxito de los All Blacks), el técnico celeste fue consultado por la posibilidad de que Diego Godín esté formando a José María Giménez como su sucesor en el capitanato de la selección, como habría ocurrido con Diego Lugano con Godín anteriormente.

“En un plantel, y voy a hablar del de 2010, Lugano era un líder, Godín asomaba como otro líder, Scotti era líder, Eguren era líder, Forlán, que tenía una manera de ser muy especial, asumió el liderazgo futbolístico del equipo en la Eliminatoria previa al Mundial de Sudáfrica y en Sudáfrica lo demostró con creces al ser elegido el mejor jugador del Mundial”, señaló.

“Esos son liderazgos en el fútbol. Está el líder futbolístico, el líder social, el capitán. Y cuando se dice que los líderes tienen que formar líderes no es que se ponga de profesor de un compañero para que después sea capitán. Es que, como en el fútbol los futbolistas para resolver situaciones y jugadas tienen que tomar decisiones, eso se aprende, se trasmite. Y el ser consciente de eso es estar en situaciones de liderazgos. Hay términos del fútbol y de los relatores cuando dicen ‘lideró esta jugada, tuvo la iniciativa y tomó la decisión’. Con el riesgo de equivocarse pero con el desafío de cumplir con el objetivo de la jugada. A eso se refiere el formar líderes y después la adhesión al equipo, de sentir el equipo, lo colectivo”, explicó.

El técnico celeste continuó con su respuesta: “Usted nombró a Josema pero yo creo que en este plantel hay futbolistas jóvenes que en algún momento pueden ser líderes de sus equipos. Hay muchos futbolistas que están acá que han sido capitanes en las selecciones juveniles. Entonces, eso se va dando naturalmente. Si creo que la función de capitán -es una opinión, porque sé que hay otras y las respeto- tiene que durar mucho tiempo, hasta que no esté, porque se va acumulando experiencia y el grupo se beneficia de ese tipo de liderazgo”.

El entrenador también destacó que “hay otros líderes que no son tan conocidos pero son importantes para el funcionamiento”. “El líder que observa, no habla mucho, y que cuando ve que hay un compañero en problemas es el primero que le va a hablar. Scotti era así y el Mono Pereira también era así, más allá de que ustedes saben que para sacarle una palabra públicamente había que hacer un trámite”.

“Quiero decir con esto que casi todos son importantes. Algunos por su manera de ser son más tímidos, no hablan, capaz que no aparecen, pero no quiero decir que no aporten al grupo. Como en todo equipo, históricamente, cuando se es un joven hay que saber más oír que hablar. Pero el que es inteligente, incorpora cosas, en la medida que va madurando va formando también su imagen que después se la va a trasmitir a los más jóvenes, eso es así”, agregó.

Tabárez destacó que ante Chille fueron titulares en el doble cinco Federico Valverde, de 20 años, y Rodrigo Bentancur de 22. “Están incorporando un montón de cosas del grupo y los compañeros. Posiblemente, capaz que yo no lo voy a ver, dentro de seis o siete años, sean ellos los que reciban a otros jugadores jóvenes que van a tener que escuchar y aprender. Así se camina”.

Los otros temas de lo que habló Tabárez

Acerca de la preparación de Perú, el Maestro dijo: “Hemos tenido un día más por ser el último partido de esta fase y hemos aprovechado mucho para recuperar y los jugadores también, más allá de que Vecino no está con nosotros y Diego Laxalt sigue en su recuperación (…) Nos preparamos para enfrentar al mejor Perú, si después es menos, mejor para nosotros”.

Sobre los favoritismos antes de los partidos, el Maestro indicó que “a los partidos hay que venir con la mente muy abierta, estar ahí y no con la cabeza en otros lados, como a veces pasa. Hay que saber lo que se quiere, para qué se está jugando el partido y lo que significa para nosotros y para toda la gente que espera cosas de nosotros. La mentalización de parte nuestra siempre va a existir. Como entrenador cada vez que pasa el tiempo estoy cada vez más convencido de que el fútbol se juega pasa más por esta parte del cuerpo (señalando su cabeza)”.

A su vez, también habló sobre el técnico Ricardo Gareca y Perú: “Nos espera un partido difícil (…) Tanto los jugadores en sus actividades clubistas y en la selección de Perú, y ni que hablar de Ricardo Gareca como entrenador de Perú, tienen muchas pruebas en lo que han hecho, sobre todo en la última parte de las Eliminatorias pasadas y en el Mundial de Rusia. Hay una base de jugadores que estuvieron ahí y tienen esa experiencia creo que, como siempre respetamos mucho al rival, en este caso merece el respeto porque tiene muchas cualidades. Para mí lo que le pasó con Brasil (la derrota 5-0) fue un accidente del fútbol y es algo que no ocurre muy frecuentemente. Pese a eso tiene una oportunidad y si nosotros estuviéramos en esa situación nos agarraríamos con uñas y dientes. Es un fútbol históricamente muy dotado desde el punto de vista técnico, es una característica de siempre, y si se le agrega cosas en lo colectivo, como ha ocurrido, es un rival difícil, no hay otro resultado de esa operación”.