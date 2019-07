El dólar aumentó 0,35% en el día previo a reunión de la Fed

El dólar volvió a cotizar al alza este martes en el mercado local por cuarto día consecutivo. La divisa se negoció en el promedio de operaciones interbancarias a $ 34,326, valor 0,35% superior al de la sesión anterior. La divisa había aumentado 1,1% en las tres jornadas previas.

Por segundo día seguido el mercado registró la intervención del Banco Central (BCU) que compró US$ 2,5 millones sobre un total operado de US$ 27,1 millones. El lunes había comprado otros US$ 6,8 millones para contrarrestar las presiones bajistas y marcar un piso.

En la pizarra al público del Banco República (BROU) el dólar cerró a $ 35,05 para la venta y $ 33,55 para la venta, 10 centésimos más que el último cierre. Por su parte, en las pantallas de los cambios privados el billete verde cotizó en la franja de $ 35,20 a $ 35,30 para la venta.

Nuevos datos en EEUU

A nivel global, las expectativas de los inversores están centradas en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) que finaliza este miércoles. Las autoridades de política monetaria no sorprenderán a los mercados cuando apliquen el primer recorte de tasas de interés en Estados Unidos en una década.

Los últimos datos económicos conocidos este martes apoyan la perspectiva de recorte de tasas. Los gastos y precios del consumidor de Estados Unidos anotaron un alza moderada en junio, lo que apunta a un crecimiento económico más lento y a una inflación benigna que podría reforzar los argumentos de la Reserva Federal para bajar sus tasas.

El gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, subió 0,3% por un incremento en los desembolsos por servicios y otros bienes que fue contrarrestado por un declive de compras de vehículos motorizados. En mayo, había avanzado un 0,5%.

Los precios al consumidor evaluados en relación al Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) ganaron un 0,1% en junio, en medio de una baja en los precios de la energía y los alimentos. En los 12 meses a junio, el índice PCE marcó un alza de un 1,4% tras anotar un aumento similar a mayo.

Discrepancias en la Fed

Sin embargo, no es del todo clara la forma en que el presidente de la Fed, Jerome Powell, manejará el debate al interior del banco central sobre si es necesario inyectar estímulos. El jefe del organismo enfrentará casi con seguridad al menos una opinión disidente en la decisión de este miércoles.

El presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, una de las dos autoridades de la Fed que estaba presente cuando el banco central empezó su último ciclo de recortes de tasas hace casi 12 años, dijo previamente este mes que no estaba a favor de flexibilizar las condiciones de crédito si la "economía lo está haciendo perfectamente bien sin esos estímulos".

En tanto, la jefa de la Fed de Kansas City, Esther George, también podría votar en contra de un recorte de tasas. En declaraciones recientes, afirmó que la política monetaria se encontraba "en un rango adecuado", aunque estaba preparada para "ajustar esta perspectiva" en caso de que llegaran a concretarse los riesgos a la baja en la economía.

Rosengren y George están entre las 10 autoridades con derecho a voto del panel que toma la decisión de la Fed del miércoles, lo que podría alterar el enfoque habitual del organismo orientado al consenso. Si ambos se muestran en desacuerdo, podrían dar inicio el ciclo de recortes de tasas más polémico de las últimas cuatro fases expansivas del banco central.

En momentos en que ya afronta críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, por no hacer lo suficiente para apuntalar la economía, a Powell podría complicársele mucho más su trabajo si encuentra disenso, ya sea de una o dos autoridades.

Los futuros de las tasas indican que los operadores están posicionados para una rebaja de tasas el miércoles, con un 78% de probabilidades de que el recorte sea de un cuarto de punto y de un 22% de que sea de medio punto, según el programa FedWatch de CME Group.

(Con información de Reuters)