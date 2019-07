El dólar en modo “montaña rusa” y una pasividad del BCU que inquietó a exportadores

Si a un uruguayo le preguntan a cuánto está el dólar, más o menos tiene un número en la cabeza. Eso porque el mercado cambiario uruguayo se caracteriza por una relativa baja volatilidad y los movimientos del tipo de cambio suelen seguir cierta trayectoria (a la baja o al alza) sin grandes sobresaltos. Sin embargo, en la última semana se produjo una excepción a la regla y operó como una montaña rusa que el propio presidente del BCU, Alberto Graña, dijo públicamente se quiere evitar.

El miércoles 17 inició una senda bajista desde una cotización de $ 35,20 en el mercado mayorista con un descenso promedio leve de 0,18%. A la operativa siguiente (el viernes 19) aceleró esa depreciación a 0,25% pero se logró sostener sobre los $ 35. Pero el lunes siguió de largo con una baja promedio de 0,59%, se agudizó el martes con otra baja de 1,2% y terminó por pincharse el miércoles cuando bajó 1,6% en promedio y cerró en $ 33,83. Es decir, en apenas cinco sesiones perdió casi $ 1,40 (4%). La novedad y cierto alivio para los exportadores se dio este jueves cuando el dólar saltó 0,9% en promedio (a $ 34,14), mientras que en la operación punta a punta del inberbancio subió 1,5% para cerrar a $ 34,35 en la última operación que se pactó a través de Bevsa.

En total se operaron US$ 26,9 millones y no hubo intervención del BCU. La suba también se reflejó en la pizarra del Banco República (BROU) donde la divisa se negoció a $ 33,45 para la compra y $ 34,95 para la venta, 35 centésimos arriba del cierre del miércoles.

“No nos sentimos cómodos con saltos bruscos al alza y caídas bruscas del tipo de cambio. Lo que se verificó hoy (por el miércoles) fue una caída fuerte del tipo de cambio que nos parece de una velocidad y una brusquedad que no es adecuada”, indicó el jerarca. “La volatilidad es una variable que afecta negativamente la toma de decisiones. (…) Una cosa es tener un tipo de cambio flotante que reafirmamos y otra cosa es tener una montaña rusa”, añadió.

Graña también reconoció que la confirmación por parte de UPM de su segunda planta de celulosa ha influido en el mercado de cambio en las últimas horas. “No vamos dejar que el tipo de cambio ni suba bruscamente ni caiga en picada”, insistió.

Lo cierto es que a juzgar por los altibajos que tuvo el tipo de cambio en los últimos días, la actitud que tuvo el BCU en esta racha de volatilidad se diferenció respecto a lo que mostró en mayo cuando el dólar parecía no encontrar un techo. Ahí descargó con fuerza su artillería de reservas y llegó a vender US$ 120 millones en una jornada para maneter a raya el tipo de cambio sobre los $ 35. La autoridad monetaria justificó ese mes la fuerte intervención de US$ 570 millones en el spot y una operación de recompra de letras por otros US$ 446 millones en junio porque obedecía a un cambio de portafolio de inversión de las AFAP.

En cambio, en esta semana cuando el dólar tuvo bajas superiores al 1% entre martes y miércoles, solo intervino en la segunda jornada con una compra en el mercado spot por US$ 4 millones, mientras que el día previo compró futuros por US$ 11 millones.

Explotaron los teléfonos

La asesora económica de la Unión de Exportadores, María Laura Rodríguez, dijo que cuando el tipo de cambio tuvo esas fuertes bajas en el arranque de la semana “explotaron los teléfonos” en la sede la gremial en la calle Paraguay por la preocupación que generó la depreciación abrupta del tipo de cambio. La gremial pidió de inmediato una reunión con el presidente del BCU, la cual ya fue agendada para este viernes. “Esperemos ver cómo ellos ven la situación y qué análisis hicieron de la última baja”, declaró Rodríguez a Cierre de Jornada de Carve.

La experta recordó que el tema generó preocupación porque el discurso del BCU es el de “evitar fluctuaciones bruscas” y que por ello asegura la participación en el mercado cada vez que sea necesario o “exista incertidumbre” sobre su trayectoria.

Por ello consideró que la autoridad monetaria quizás debió mostrarse “más agresivo” ya durante el primer día que registró un fuerte descenso esta semana para enviar una señal al mercado. “A veces cuando se deja pasar el tiempo (luego) se tiene que hacer un esfuerzo mayor. Tiene que ver mucho con el timing y no tanto con el dinero que se vuelca al mercado”, consideró.

La economista dijo no tener los elementos para explicar qué estuvo detrás de la última racha bajista y consideró como “poco probable” que sea solo por el efecto UPM, porque esa era una inversión que ya se venía madurando hace bastante tiempo.

De todas formas, la asesora de los exportadores dijo que cuando la inversión de UPM comience a materializarse habrá que buscar la forma (como aplicaron otros países) de que ese ingreso masivo de dólares no agregue una efecto bajista sobre el tipo de cambio.

“Ahora lo que esperamos es que (esta baja) haya sido una situación puntual, que no haya una reversión de la tendencia porque el sector exportador viene cayendo desde el año pasado y los precios tampoco están dando señales de estar en su mejor momento”, finalizó Rodríguez.