El durísimo mensaje del delegado de Peñarol contra José Fuentes: "Acordate que están cuidados"

El delegado de Peñarol Gonzalo Moratorio le dedicó este domingo un duro mensaje al presidente de Nacional, José Fuentes, a través de su cuenta de Twitter.

Moratorio citó un tuit del periodista Martín Charquero en una nota que Fuentes le dio a Punto Penal este domingo.

“Busqué algún socio que haya estado en alguna lista en las últimas elecciones del club para poder promoverlo para ser presidente de la AUF pero después me di cuenta que iba a ser difícil que lo votaran otros clubes”, citó el periodista a Fuentes en sus dichos.

Esto fue lo que dijo Fuentes:

Fuentes ironizó sobre la candidatura que promovió Peñarol junto a otros clubes del actual subsecretario de la Secretaría Nacional del Deporte, Pablo Ferrari, para las venideras elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El viernes pasado, en entrevista con Referí, Ferrari reconoció que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio fue uno de los primeros que lo llamó, pero también lo hicieron Arturo Del campo, Calos Ham, Willie Tucci, José Luis Palma y Álvaro Carrau, de Defensor Sporting, entre otros. Después de horas, fui tomando la decisión, luego tuve una nueva charla con otros clubes en el quincho de River Plate”.

"José se propusieron 5 opciones de candidatos y ninguna te gustó. No ofreciste una alternativa válida, no acompañás a los clubes históricos. ¿No es más fácil decir que preferís mantener todo quietito y cómo está? Acordate que 'están cuidados'…", escribió Moratorio.

Fuentes afirmó sobre la actual conducción de Ignacio Alonso, que se presentará a la reelección: "Hay cosas con las que estuvimos de acuerdo y cosas que no, que se las hicimos notar, como con los derechos de televisión", declaró Fuentes.

El 21 de enero, Fuentes había declarado en entrevista con Referí sobre este tema: "Si viene alguien y nos ofrece un dólar más, firmó con él. Si mañana viene Inzaurralde y me da 10, Amaya 13 y otro 15, firmo con ese. Esto no es un tema de principios ni de política, es estrictamente de dinero. Y nos hemos mantenido firmes en eso. Eso no significa que estemos a favor ni en contra de Alonso, ni que estemos a favor ni en contra de Tenfield. Esto es negocio, puramente. Nos vamos a mantener. Cuando se quiere mezclar todo, que la televisión, que Tenfield, ahí nosotros nos apartamos".

"La primera reunión de estos nueve clubes la convocó Ruglio en el Palacio Peñarol, yo estaba en Qatar, y Nacional no fue invitado. Se lo hice notar allá al vicepresidente (Eduardo) Ziandesztat, que me apreció grosero que no nos invitaran. Ruglio me pasó un mensaje explicándome por qué no habíamos sido invitados y lo entendí y lo acepté. Después fuimos a dos o tres reuniones más pero hubo una que no fuimos porque tenemos un problema institucional con un representante de uno de los clubes que está entre esos nueve. Luego Ruglio sale a declarar que los tribunales de la AUF nos vienen favoreciendo hace 20 años y que los árbitros también, cosa que además de no ser cierta, molesta porque Nacional ha ganado siempre a ley de juego y porque de los últimos 20 campeonatos ganamos 12. Eso terminó de dinamitar los puentes y no seguimos participando en ese grupo de nueve", declaró Fuentes.

Fue después cuando Fuentes declaró: "Mañana vamos a empezar a definir cuál va a ser la actitud de Nacional con respecto al presidente de la AUF. Vamos a recibir al candidato de la oposición, pero claramente después de alguna cosa que hemos visto en los últimos días va a ser difícil".

Fuentes no quiso adelantar que el voto de Nacional será para Ignacio Alonso, pero dejó remarcó que "difícilmente" voten a Pablo Ferrari por algunas publicaciones que se viralizaron a través de redes sociales indicando que Ferrari integró la lista 1891 de Ruglio para las elecciones de Peñarol.

"No le tenemos que proponer nada, él es el candidato, él nos tiene que convencer a nosotros", agregó Fuentes.