Facundo Castro, ex Defensor, dijo en una nota en Chile: "Ante Colo Colo sentía la localía rival, pero no se compara con Peñarol, es otro nivel"

El exdelantero de Defensor Sporting y de la selección uruguaya sub 20, Facundo Castro, brindó una entrevista al programa chileno En Cancha, y en la misma, subrayó la importancia que tiene la hinchada de Peñarol cuando un futbolista enfrenta a los carboneros.

El actual jugador de O'Higgins del país trasandino recibe este domingo a uno de los grandes del fútbol chileno, Colo Colo, por la segunda fecha del Campeonato Nacional.

En una nota que se transformó en un ping pong de preguntas y respuestas, el uruguayo fue consultado acerca de la importancia de las hinchadas rivales cuando se enfrenta a un club grande.

"Es el típico partido ante un equipo grande, no es que canta la tribuna detrás del arco sino que todo el estadio. Se hace complicado comunicarse con los compañeros, hace el partido más difícil", indicó el uruguayo.

Entonces el periodista le preguntó si lo de Colo Colo es comparable con las hinchadas de Peñarol y de Nacional en el fútbol uruguayo.

Así contestó Castro: "No, Peñarol es otra cosa, está en otro nivel. La hinchada de Peñarol no se compara con ninguna, quizá con alguna de Argentina, pero es única, no tiene comparación", indicó el jugador formado en Defensor Sporting.

Aquí se puede ver el video: