El error de Heber: dijo que el crimen de Colonia Nicolich era por narcotráfico, pero se confundió de caso

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, vinculó al narcotráfico el asesinato de una mujer y su hija de cuatro años en Colonia Nicolich pero la fiscal del caso, Cristina Falcomer, desmintió esa teoría. Según las líneas de investigación que maneja la fiscalía la víctima no tenían vínculos con el narcotráfico.

Desde el Ministerio del Interior aseguraron a El Observador que el titular de la cartera "se confundió" con otro episodio de los últimos días en el que una niña de nueve años resultó herida de bala en Flor Maroñas.

Heber fue entrevistado esta mañana en Desayunos Informales y aseguró que el crimen de la mujer y su hija estaba vinculado a un enfrentamiento entre bandas narco.

"Lo que se dio en el asesinato de esta mujer con su hija en Colonia Nicolich, es producto de una liberación de unas familias que ya tenemos identificadas, pero no pudimos tener la capacidad de prever una situación de venganza, de territorialidad o de ajuste de cuentas. Tenemos una línea de investigación que es producto de quién en definitiva era el suegro de la mujer y que de alguna manera tiene que ver con algunas de las bandas que ya es conocida de la zona, que de alguna manera estaba refugiado en la casa de la nuera", aseguró el ministro y agregó que la pareja de la fallecida estaba presa.

Tras estas declaraciones, El Observador consultó a la fiscal Falcomer que desmintió la teoría manejada por el ministro. La representante del Ministerio Público dijo que el suegro de la mujer es un hombre "trabajador", que además colaboró con la investigación. Además, contó que cuando estuvieron en la casa no había rastros (ropa, por ejemplo) que no pertenecieran a la mujer o a la niña. Es más, el hijo del supuesto suegro era apenas un compañero de trabajo de la fallecida que salía con ella sobre quien pesa una orden de captura y no está preso.

La contradicción entre lo que planteó el ministro y las líneas de investigación de la fiscalía se deben a que Heber se confundió de caso, según dijeron a El Observador desde el Ministerio del Interior.

En realidad, dijeron desde la cartera, la línea de investigación que planteó el ministro es del caso en el que una niña de 9 años resultó baleada en la pierna en Flor de Maroñas.

La menor estaba en su casa en la esquina de Chayos y Oyarbide sobre las 23 horas del lunes cuando sintió varios disparos. La madre, que había salido, notó que su hija estaba herida cuando regresó a la vivienda. La niña tenía una herida en la pierna izquierda, por lo que fue derivada a un centro de salud donde se recupera sin mayores inconvenientes.