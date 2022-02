El festejo de Dibu Martínez con la Copa América mientras entrevistaban al arquero de Colombia y el cruce con Borja

El arquero de la selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, volvió a tener un partido caliente frente a Colombia este martes, en la victoria 1-0 de su equipo ante los cafeteros en el encuentro que se jugó en la ciudad Córdoba.

Como había ocurrido en la Copa América de Brasil, cuando el golero se hizo famoso con su diálogo en los penales con Yerry Mina y con su frase “mirá que te como”, para luego taparle el penal, Dibu volvió a tener un cruce ante los colombianos.

Esta vez fue con el delantero Miguel Borja, quien en una jugada fue a buscar la pelota y lo pisó en una de sus manos.

Dibu Martínez y el cruce con Borja

Tras la acción, Martínez lo insultó. “¡Hijo de mil putas, me pisó!”, fue lo primero que dijo, según informó La Nación.

Luego, siguió: “Ey. La concha de tu madre. ¡Me pisaste, ¿eh?!”, le dijo el arquero de Aston Villa de Inglaterra al delantero de Junior de Barranquilla de su país.

Borja había calentado el duelo y el cruce con el golero antes del partido. “No va a existir espacio para hablar con él después que le marque goles”, había dicho días antes de los encuentros de esta ventana.

Con la Copa América

Tras el partido y la victoria argentina, se dio otro momento llamativo con Martínez como protagonista.

AFP

Dibu Martínez con la Copa América en Córdoba

Mientras entrevistaban para la TV al arquero de Colombia, Camilo Vargas, el guardameta argentino pasó por detrás con el trofeo de la Copa América, celebrando ante los hinchas cordobeses.

Dibu Martínez. No lo entenderías.pic.twitter.com/nHRgz7TS1V — Nadir Ghazal (@turcocarp) February 2, 2022

La selección argentina llevó el trofeo de campeones para festejar con los hinchas.

"Demostramos que no somos 11, somos un grupo. Es mérito del equipo, con muchas bajas y no se notó. La gente nos alentó en todo momento, fue hermoso. Sigo disfrutando cada partido", señaló tras la victoria el arquero, que tuvo una buena actuación bajo los tres palos, tras una doble fecha en la que Argentina no tuvo a Lionel Messi.

"El entrenador nos demanda dejar todo. Estamos a meses de jugar el Mundial. Estoy muy emocionado de vestir esta camiseta. Yo me fui muy chico de acá, tenía la espina de jugar en la Argentina. Tener el cariño de los argentinos es algo hermoso, voy a dejar todo siempre”, agregó Dibu Martínez, quien es figura con sus atajadas y sus polémicas.