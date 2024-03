El festejo de Laura Martínez por su aniversario en la tv de Punta del Este y como quedó su relación con Canal 12

Con motivo de festejar 7 años ininterrumpidos en la pantalla de Canal 11 de Punta del Este, Laura Martínez reunió a un grupo de amigos para un festejo muy distendido.

Laura Contigo nació para un momento determinado de la pantalla, pero debido al éxito y al crecimiento de Laura como comunicadora, el programa no solo tuvo otras temporadas, sino que se ha consolidado como un clásico del canal. Luego del festejo Laurita conversó con El Observador: "La intención mía era, la gente que me acompañó en estos 7 años, la quería ver ahí, porque son siete años de un desafío importante. Acordate que toda mi vida vine de un programa infantil, de un programa de entretenimiento, a tener este este tipo de programas de interés general. Desde políticos hasta una ama de casa, hasta las ONG o fundaciones".

Con más de 40 años en el medio televisivo y teniendo muchos compañeros carnavaleros nunca participó en la fiesta del dios Momo, algunos decían que Cacho de la Cruz se oponía: "No, vos sabes que yo no estaba capacitada, yo no soy vedette, yo estudié ballet clásico soy bailarina, pero en realidad las que eran capacitadas eran Lilián (Anchorena) y Renée (de León). Divinas, compañeras, que eso es tan difícil ver ahora, no sabes como me ayudaron, no sabés. Porque claro, yo venía de bailar con zapatillas y ellas con tacos y botas, eran unas mujeres, llevábamos un poquito de diferencia de edad y ellas me acompañaban en ese camino. Nunca me invitaron. Pero mirá, que me estoy entrenando ahora capaz, que me invitaron y Cacho (de la Cruz) dijo que no. Me acabo de enterar, puede ser, pero nunca hice carnaval. Pero no porque no me guste, o tenga un concepto que me parezca que está mal, me encanta. Nunca tuve esa oportunidad".

¿Si te invitaran ahora a participar de algún espectáculo o agrupación de carnaval, aceptarías?

"Acá en Maldonado sí. Ahora me diste una idea, me gustaría acá sí, me gustaría bailando por supuesto".

¿Luego de 15 años te invitaron a canal 12?

"Me quede sorprendida, me quedé recontenta. Igual mi corazoncito imagínate, toda una vida trabajando y ahí, me quedé contenta, me sentí muy cómoda en el programa me trataron muy bien y ahí fue mi primera entradita al 12".

¿Cómo quedó la relación con Canal 12 luego de la salida abrupta? ¿Podría retomarse?

Sería como mágico, esa es la palabra, sería mágico, porque son muchísimos años en ese canal yo no había cumplido 18 años y ahora estoy pisando los 60.

Sobre su presente y futuros proyectos en Canal 11, Laura dijo: "Estoy muy conforme y súper feliz con este desafío de Canal 11, que me da mucha satisfacciones. Tenemos un proyecto hermoso para seguir trabajando junto a Patricio Giménez, que hicimos Punta Es Nigth. Estuvo bárbaro, muy buena energía, muy buena química, había un proyecto para el invierno, ojalá que se puede realizar".