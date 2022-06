El ganado gordo entre la estabilidad y el ajuste, con novillos a no más de US$ 5,40

El mercado ganadero cierra la semana entre el ajuste y la estabilidad. Con disparidad de precios y entradas entre plantas, hay expectativa sobre la dinámica del mercado en los días que vienen ya sin volumen de ganado de corral. Algunos operadores ven un posible faltante de oferta en las próximas semanas.

Por un camión de novillos bien terminados, arriba de 260 kilos de carcasa, se logra en torno a US$ 5,40 por kilo a la carne. El novillo gordo bueno ronda los US$ 5,30, con ingresos a planta entre semana y semana y media. La vaca gorda cotiza sobre los US$ 5,10 a US$ 5,15, que son valores similares a la semana pasada.

Hay industrias que proponen algún precio menor y otras están procesando ganados bien completos y que tienen que “estirarse” en precios para conseguir esos lotes especiales. Algunas cuadrillas kosher estarían llegando a mediados de este mes y podrían ser un factor alcista.

Los verdeos vienen atrasados. Las heladas de la última semana frenan las pasturas y apuran la salida de ganados de campo, antes de más entrado el invierno. Algunos productores con buena disponibilidad forrajera aprovechan para que los ganados ganen kilos.

“Tiene que pasar algo muy raro para que esto se desplome”, consideró Pablo Sánchez, de Escritorio Walter Hugo Abelenda.

En las dos últimas semanas reportadas por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) hubo caídas en la faena, tras haber tocado el pico máximo en lo que va de 2022. La semana pasada fue de 50.723 cabezas. En lo que va del año –al 28 de mayo– la faena suma 1.113.028 cabezas, 13% más que el año pasado a esta altura, cuando no había llegado al millón de reses.

Diferentes operadores consultados esperan una caída en la actividad con el final de la ventana de cuota 481 y una menor oferta.

En los mercados externos hay expectativa de que se retome el dinamismo en China, tras que este miércoles se levantara el confinamiento estricto contra el covid-19 que mantuvo Shanghái en los últimos dos meses. Se observa con atención un posible impacto de la salida de mayor volumen de carne al mercado y la incertidumbre de si el consumo recuperará el ritmo que traía previo al lockdown. En los últimos 15 días la tonelada de carne vacuna exportada a ese destino registró bajas de entre US$ 300 y US$ 400.

En Europa las referencias de precios para la carne vacuna bajaron hasta la semana pasada y se observa si tenderán a estabilizarse o si hay algún ajuste adicional.

Sin embargo, en lo inmediato, esas retracciones siguen sin reflejarse y el precio de exportación continúa subiendo para la carne vacuna uruguaya. La última semana fue de US$ 5.634 –segundo mayor registro de la serie– y llevó a US$ 5.430 el indicador para los últimos 30 días, el mayor nivel para cuatro semanas móviles de la historia, de acuerdo a los datos preliminares del INAC.

Las exportaciones de carne vienen subiendo respecto a las ventas del año pasado. Al 28 de mayo el volumen de carne vacuna exportado supera en 19% el de un año atrás. De cada tres toneladas exportadas, dos van para China.

Se ha dificultado un poco conseguir ganados con muchos kilos para la faena.

Ovinos con leves ajustes

En el mercado de lanares se registra un ajuste a la baja. Hay plantas con poca actividad. Los negocios rondan los US$ 4,54 por kilo para cordero, US$ 4,60 para borregos y US$ 4,12 para las ovejas.

En la última semana se faenaron 16.051 ovinos, anticipando un cierre del mes de mayo con casi 50% más animales faenados que en el mismo mes de 2021, aunque en el acumulado anual la actividad se mantiene 6% por debajo del año pasado.

En algo muy inusual, el precio de exportación de la carne ovina viene por debajo del de la carne vacuna. El indicador de la última semana fue US$ 5.091.

El promedio anual que para la carne ovina es US$ 5.173, un 8,9% por encima de 2021. El monto exportado hasta mayo es 15% inferior y el volumen en toneladas 21,5% menos al de 2021.