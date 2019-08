El impresionante recibimiento al remero Leandro Salvagno en el País Vasco

Leandro Salvagno, de 35 años, ganó el viernes la única medalla de oro para Uruguay en los Juegos Panamericanos de Lima. Fue en el cuádruple par de remo donde corrió junto a Martín González, Marcos Sarraute y Bruno Cetraro ganándole por siete centésimas a Argentina.

Antes de la ceremonia de clausura del evento multideportivo, pegó la vuelta a España retornando el domingo. Ahí se radicó en 2004 para dedicarse profesionalmente al remo.

Cuando llegó a Orio, un municipio de 6.000 habitantes ubicado en la provincia de Guipúzcoa del País Vasco, a orillas del río Oria que desemboca en el mar Cantábrico, sus compañeros del club y la gente salieron a recibirlo como un héroe. El pueblo tiene una larga tradición por el remo, deporte en el que compiten con gran pasión.

"El recibimiento fue increíble, imaginaba que me esperarían, porque el domingo mis compañeros habían ganado la regata de la liga, pero no esperaba tanta gente y recibir tanto cariño. Fue increíble que tan lejos de casa, la gente reconozca de esa manera un logro tan importante para vos, no se paga con dinero", dijo Salvagno a Referí.

"La localidad vive por y para el remo", expresó el nacido en Carmelo. La Liga se llama Euskotren y Orio, a pesar de tener un palmarés histórico y envidiable, nunca la había ganado.

Salvagno compitió en España por los clubes Pontejos, Astilleros y Kaiku. El año pasado se fue a Orio porque además de competir en traineras, que es la típica embarcación con la que se compite en el norte de España, también lo hacen en remo, deporte en el que se especializó Salvagno de la mano de Ruben Pesce en el Carmelo Rowing Club navegando en el Arroyo de las Vacas.

Salvagno, olímpico en Beijign 2008 y Londres 2012, había sido medallista de plata en Santo Domingo 2003 junto a Ruben Scarpatti, Óscar Andrés Medina y Rodolfo Collazo. Cuatro Juegos Panamericanos después, 16 años, volvió a subirse al podio con una generación renovada pero ganando la medalla de oro.

Tal vez en Uruguay no se llegue a tener una idea cabal del valor que tiene esa medalla por las potencia a las que se le ganó (Argentina, Estados Unidos, México y Cuba). Pero en Orio, lo tienen bien claro.