El mensaje de Gutiérrez a los jueces: “Fue una pena; hoy estaríamos más cómodos”

Álvaro Gutiérrez desayunó esta semana con artillería pesada contra los árbitros, tras el error de Leodán González, que condicionó a Nacional en el clásico del domingo y le impidió ganar el partido de la duodécima fecha del Torneo Clausura, que culminó 0-0.

“Fue una pena (lo del penal), porque si bien nadie habla de mala fe (de los jueces), me puse a pensar todas las incidencias claras que hubo en el campeonato, y hoy estaríamos más cómodos en la tabla. ¡Es lo que nos toca! Ahora lo que debemos tener es buen rendimiento dentro de la cancha, que es lo que nos concierne a nosotros. Debemos tratar de abstraernos de eso (de los errores arbitrales), aunque es difícil, porque esas situaciones saca a los jugadores”, dijo este martes de mañana en conferencia de prensa en Los Céspedes.

Diego Vila

Estas expresiones de Gutiérrez, se suman a la movida política que hizo Nacional la semana pasada, previo al clásico, cuando pidió audiencia urgente al comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol para reclamar ecuanimidad en los arbitrajes.

Los tricolores, que se sienten perjudicados por los arbitrajes, ya se habían expresado públicamente a la salida del partido del domingo con el entrenador y el presidente José Decurnex.

Este martes, el técnico profundizó sobre los detalles de la infracción de Jesús Trindade contra Pablo García, que debió ser sancionada por el juez y le habría otorgado a los tricolores un penal a favor en el cierre del partido.

Inés Guimaraens

“En ese momento (domingo de noche) no quería arriesgar una opinión sin verla de nuevo (N. de R.: ese día dijo que desde su lugar vio penal). La vi y fue penal. Y tá. ¿Qué le vas a hacer?”, reflexionó con un dejo de resignación. Luego concluyó: “Nos quedamos con los hechos: la jugada que no se cobró. Eso generó calentura en nosotros por cómo se dieron las últimas fechas, pero tenemos que seguir trabajando”.

En cuanto a los aspectos futbolísticos del partido ante Peñarol y el empate 0-0 dijo que Nacional se cuidó para no perder. “Por cómo se desarrolló, sabíamos que iba a ser un partido trancado. Los dos técnicos lo planteamos así. En esta instancias (Torneo Clausura) no es un clásico de mitad de año, porque si perdés tenés poco tiempo de reacción. Si perdíamos no dependíamos de nosotros y quedábamos fuera de discusión en estos dos torneos”, explicó el entrenador.

Sobre las tres últimas fechas del Clausura, manifestó: “Debemos encarar lo que viene con la tranquilidad de que depende de nosotros. Tenemos tres partidos difíciles por delante. Rampla, que viene de ganar el clásico, Defensor, que está levantando, y Juventud que tiene lo suyo”.

Finalmente, consultado por Defensor Sporting, el rival del viernes a la hora 20 en el Estadio Luis Franzini en el marco de la fecha 13, expresó: “Es un equipo que tiene tres jugadores de experiencia: Pavone, que venía arrastrando una lesión y no sé si va a jugar, Tata González y Rabuñal. Esos son los que marcan el temperamento del equipo, pero tiene gente muy joven, con mucha dinámica, principalmente de mitad de cancha hacia adelante. Tienen a Laquintana, Correa, Alan (Rodríguez), jugadores que pueden desnivelar. Presionan muy bien cuando pierden la pelota. Trataremos de hacer una estrategia para contrarrestar eso”.