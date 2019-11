Así fue el penal que no cobró Leodán González

Corría el minuto 75'. Hasta ese momento el arbitraje de Leodán González en el clásico de la 12ª fecha del Torneo Clausura 2019 había sido correcto y el partido estaba 0-0, con poco fútbol y escasas emociones.

Sin embargo, Pablo García encaró hacia el área en velocidad y enganchó en una jugada de dos contra dos, marcado por Jesús Trindade.

Superado en el mano a mano, Trindade estiró su pierna derecha y entró en contacto con el delantero de Nacional.

El futbolista de Nacional exageró la caída, pero el contacto existió.

El extremo dio vuelta en el piso y Trindade asume que no le hizo nada.

El árbitro Leodán González dijo que no hubo falta y dejó seguir.

Como resultado, se observó el gesto de los jugadores de Nacional reclamando la falta, al técnico pidiendo penal y al preparador físico, Marcelo Giarrusso que fue expulsado por reclamar la falta que no cobró el juez.

Después del partido, el técnico Gutiérrez dijo sobre la jugada polémica: "Desde mi posición me pareció penal".

Por su parte, el presidente José Decurnex manifestó en la transmisión de VTV: "Hizo un arbitraje razonable con algunos errores importantes. Fue penal (la falta a Pablo García). También me pareció penal la mano del lateral izquierdo de Peñarol en el área".

Consultado sobre los reclamos que hizo Nacional sobre los arbitrajes y la reunión de esta semana en la AUF, expresó: "No tengo nada para decir. El tema está agotado. Ustedes van a disfrutar de las polémicas esta noche (por jugadas que se registraron en el clásico). Las garantías para Nacional es específicamente la figura del presidente. Que el campeonato termine en la cancha como debe terminar y la garantía del VAR para las finales. Veremos. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y evaluaremos al final del campeonato si tenemos que tomar una decisión distinta".

Ante una nueva pregunta sobre el trabajo del juez, dijo: "No hablo más de los árbitros sino sería repetir lo mismo. Tenemos tres finales. Debemos enfocarnos en eso. Si la AUF le da el fallo a Progreso, Progreso queda primero".

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, dijo después del partido que no hablaba de los arbitrajes. "No hablé antes y no habla ahora de los arbitrajes".