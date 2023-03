El mensaje que sorprendió a Diego Hernández, su llegada a la selección y la noticia que lo conmovió en Tokio

El domingo de noche anotó un golazo en el Parque Palermo, en el empate 1-1 de su equipo Wanderers ante Racing y el lunes se despertó con la noticia que había sido convocado para la selección mayor que jugaría en Asia.

Para Diego Hernández empezó la semana más increíble de su carrera como futbolista profesional, y lo más extravagante fue la forma en que recibió la citación.

El lunes de mañana, temprano, dormía cuando sonó el teléfono. Era su padre, que lo llamaba porque estaba lloviendo y quería saber si podía llevar a su hermano al liceo, “para que no se mojara”.

Diego tomó las llaves del auto, los documentos y salió rápidamente con su hermano.

En el apuro se olvidó del celular. Tampoco sería un problema, porque unos minutos después volvería a su casa.

Lo que no imaginó Hernández fue que el teléfono tendría algo especial para él.

@Uruguay

Mathías Arezo, Diego Hernández y Sergio Rochet, los tres del Campeonato Uruguayo en la gira por Asia

Al regreso, revisó el teléfono, según contó el propio jugador en una entrevista que brindó a AUFTV y vio que tenía una llamada perdida y mensajes de su entrenador de Wanderers, Sergio Blanco.

“Cuando volví tenía una llamada perdida de un número desconocido, y dos mensajes del Chapa (Blanco). Cuando lo veo, me sorprendí y me pregunté qué había pasado, porque no era normal a esa hora”, relató el jugador.

“El mensaje de las 7 de la mañana decía: ‘Levantate que viajás con la selección’”, agregó Hernández.

La primera reacción del futbolista bohemio fue de descreimiento, luego alegría y felicidad.

“Al principio no lo creí. Cuando leía el mensaje, me llamó el Chapa y me dijo, ‘viajás con la selección’, y me respuesta fue, ‘qué selección’”

Luego lo llamaron Jorge Ananía, gerente deportivo de la AUF para coordinar el viaje porque saldría al mediodía para Japón, y Mauricio Nanni, el gerente deportivo de Wanderers.

Consultado sobre lo que implicaba este paso, dijo: “Uno trabaja para estos llamados porque es lo más lindo del fútbol, pero no me lo imaginaba tan pronto”.

A la hora 8.41 del lunes, la AUF confirmaba que Hernández ocuparía el lugar de Giorgian De Arrascaeta, lesionado.

⛔️ 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚



Giorgian De Arrascaeta no participará de la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 por lesión, en su lugar fue convocado Diego Hernández. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/4P80d21uQe — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 20, 2023

Viajó el lunes y llegó el miércoles. En la selección se encontró con viejos conocidos como Facundo Pellistri, Fede Valverde, Santiago Bueno, Diego Rossi y Mathías Arezo.

Dijo que le gusta como apodo "Loco" y se definió como un futbolista con juego rápido, veloz, al que le gusta el uno contra uno y terminar jugadas.

En una semana de sorpresas, habría más para este futbolistas de 22 años.

Este jueves en Tokio despertó con otra noticia inesperada: llevará el 10 en la espalda, el número que está reservado para los cracks.