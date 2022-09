El mercado agrícola gana 12 meses

El mercado internacional de granos entró en una fase nueva tras el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de setiembre, que dio un recorte muy fuerte a la producción esperada de maíz y soja. El trigo no tuvo cambios en ese informe, pero también había vuelto a superar con holgura los US$ 300 por las renovadas dudas sobre la salida del trigo de Ucrania sino sale también libremente el grano y fertilizante de Rusia.

El abastecimiento mundial de soja vuelve a depender en gran medida de la disponibilidad que tenga el Mercosur, que está con una situación de riesgo productivo por La Niña y por la poca agua disponible en los suelos agrícolas de Argentina (a la que no escapa buena parte de Uruguay).

Tras el salto de precios del martes las cotizaciones fueron en un gradual descenso sin mayores novedades de exportadores que parecen seguir relativamente calmos y con revisiones del USDA recortando las compras previstas en soja y en carne. La lentitud de la economía de china se instala por primera vez como un tema central de las miradas agrícolas.

Por otro lado la persistente alta inflación lleva a pensar en nuevas subas de tasas en Estados Unidos que fortalecerían al dólar y debilitarían a las materias primas. Pero el faltante de Estados Unidos por ahora puede más.

En Uruguay los precios se consolidaron arriba de US$ 500 para la soja del año próximo y eso sumando al desplome del mercado ganadero acentúa la impresión de un aumento de área en la siembra de esta primavera. También se da por descontado un crecimiento en el maíz de segunda cada vez más predominante en la lógica agrícola.

Al cierre de la semana la soja de la próxima cosecha se puede colocar sobre US$ 517, la cebada sobre US$ 290, y la colza que ha quedado unos diez dólares por debajo de la soja, sobre US% 505 a 507.

Los cultivos tienen un buen desarrollo, sobre todo trigo y cebada, en el caso de la colza el panorama es más irregular. Octubre será decisivo en cuanto a lluvias y determinará si se repite el buen rendimiento de los dos años anteriores.