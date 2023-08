El "mercado climático" y el valor de los granos

La semana fue de menos a más en el mercado de granos, con un repunte generalizado de precios este viernes. En Uruguay, donde las lluvias fueron muy bienvenidas, el precio de la hacienda para faena no se recupera, con una demanda fría. En Australia las lanas bajaron por segunda semana seguida y están muy cerca del piso de valores de los últimos tres años.

Granos al ritmo del clima

Granos al ritmo del clima

Sin lluvias hasta la segunda semana de setiembre y con pronósticos de altas temperaturas en las zonas de soja y maíz en Estados Unidos, el mercado reaccionó con subas y cerró con un saldo semanal positivo.

Los cultivos entran en un momento clave. Se está definiendo el rendimiento de la soja en EEUU, comienza la floración y las condiciones meteorológicas vuelven a ser el principal factor en la formación de precio.

El trigo tuvo una semana de volatilidad que se laudó con una importante corrección al alza por el agravamiento de la amenaza bélica en el Mar Negro, un riesgo ya no solo para la salida de granos de Ucrania sino también para la exportación desde puertos rusos.

La soja posición setiembre subió casi US$ 10 en la semana y volvió a cruzar los US$ 500 por tonelada, y la de la próxima cosecha se fortaleció aún más, desde US$ 486 a US$ 503 por tonelada.

El trigo diciembre de referencia para la cebada en Uruguay se acercó a los US$ 235.

El maíz de la cosecha 2024 recuperó el terreno perdido en la semana y se sitúa otra vez arriba de US$ 200 por tonelada.

En el mercado local la soja 2023 cotiza entre US$ 455 y US$ 460, y la soja de la próxima cosecha repuntó hasta US$ 445 y US$ 450 en el cierre de la semana.

La referencia para el trigo diciembre es US$ 230. El precio de la cebada para malterías subió unos US$ 10 y cotiza entre US$ 230 y US$ 235, y se mantiene estable en US$ 205 la cebada de exportación.

La colza también avanzó y se acerca a los US$ 450.

El arroz en Brasil está cada vez más firme, se acerca a los US$ 19 por bolsa de 50 kilos, un precio que renueva la ansiedad por la necesidad de que se llenen a tiempo las represas para que la siembra de la campaña arrocera entre setiembre y noviembre se desarrolle sin resignar área.

Las lluvias de esta semana vinieron muy bien para los cultivos de invierno, especialmente para las chacras que fueron recién fertilizadas con urea.

Ganado: flecha hacia abajo

Ganado: flecha hacia abajo

Al cierre de la semana la tónica sigue siendo de gradual ajuste de precios para la hacienda gorda. No es mucha la oferta y es poca la presión de compra de la industria en un momento en que la faena de ganado de corral entra en su último tramo.

El promedio por el novillo está entre US$ 3,35 y US$ 3,40 por kilo en cuarta balanza, salvo algún frigorífico puntual que requiere novillos bien pesados y de óptima terminación que se llegan a pagar arriba de US$ 3,50. Esto es una excepción y no la regla.

La vaca gorda cotiza en el eje de los US$ 3,20 y llega hasta US$ 3,25 por algún lote muy pesado.

La vaquillona, bastante pedida, llega hasta US$ 3,50 por kilo. Se mantiene una marcada disparidad entre plantas.

Muchos productores con ganados prontos no están vendiendo a estos valores. Aun así, la faena volvió a dar un salto la semana pasada, sustentada en gran parte por ganados de corral. Fueron 49.648 vacunos, 10% arriba de la semana anterior y el volumen más alto desde la segunda semana de mayo.

Desde el lado de los frigoríficos vale destacar dos noticias esta semana: por un lado, el visto bueno de la Comisión de Defensa de la Competencia para la compra de frigorífico BPU por parte de Minerva Foods. Y por otro, la demora en la apertura de Frigorífico Florida, que estaba prevista para esta semana.

Mientras esto sucede en el plano local, no se ven mayores cambios en los mercados externos para la carne vacuna. En China no se consolida un repunte fuerte, comentó un operador que trabaja con ese mercado. Las compras se mantienen, pero se han enlentecido los negocios.

Mercados del agro.

“No se frena, pero el tipo de cambio chino no ayuda para nada”, dijo. Tanto el precio de exportación de la última semana, US$ 4.059, como el de los últimos 30 días móviles, US$ 4.215, estuvieron por debajo del promedio anual de US$ 4.371, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Flojo el ganado gordo, flojos los mercados externos, pero firme el mercado de reposición, que tiende a una estabilización de valores. La relación flaco/gordo subió a 1,42 la semana pasada, claramente a favor del criador. Es el nivel más alto registrado desde 2016 y muy cerca del récord de 1,44 alcanzado ese año.

Esta semana en los remates por pantalla los terneros mostraron un afloje en el precio por kilo, aunque con valores muy destacados al bulto y buenos niveles de colocación. En Lote 21 el promedio para esa categoría fue de US$ 2,51 por kilo, 1% menos que en el remate anterior. Y en Plaza Rural US$ 2,43, un 8% por debajo del precio de julio.

En el mercado de lanares hay demanda, con algún repunte de precios para la oveja, que se paga entre US$2,40 y US$ 2,45, y valores estables para el cordero y borrego, entre US$ 2,85 y US$ 2,90, siempre con la restricción de hasta 24 kilos de carcasa.

Se va recuperando la faena de ovinos. La semana pasada ingresaron 13.630 animales frente a 9.293 de una semana atrás, una mejora notoria pero todavía por debajo de igual periodo de 2021 y 2022.

La semana pasada el precio de exportación repuntó para la carne ovina, pasando de US$ 4.144 a US$ 4.541. Y en los últimos 30 días móviles mostró un promedio de US$ 4.529, en ambos casos por encima del acumulado anual de US$ 3.953. Un promedio que está 24% por debajo de los US$ 5.216 registrados un año atrás.

Mercados del agro.

La lana no encuentra el piso

Con una demanda cautelosa, dificultades económicas que se acentúan en China y un debilitamiento de la moneda australiana, el precio de las lanas en Australia cayó por segunda semana consecutiva.

El Indicador de Mercados del Este (IME) perdió US$ 0,22 y retrocedió 2,8% en la semana. Cerró a US$ 7,50 por kilo base limpia, casi US$ 2 por debajo de un año atrás.

Fue uno de los valores más bajos de los últimos tres años, muy cerca de los US$ 7,48 registrados a fines de junio, sobre el cierre de la zafra 2022/23.

En dólares australianos el índice perdió 1,1%. La moneda se devaluó 1,7% en la semana respecto al dólar estadounidense y en un año retrocedió 8%.

La comercialización del 89% de la oferta refleja la disposición vendedora y las pocas expectativas de una mejora en el corto plazo.

En el mercado local, el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) consignó este viernes operaciones en todo el espectro de la oferta, a valores que están entre 20% y 30% por debajo de los de principios de año.

Un lote Merino de 20,4 micras y 25 mil kilos acondicionado con grifa verde se negoció a US$ 5,5 por kilo vellón y otro de 20 micras, 4 mil kilos, grifa verde y certificación RWS a US$ 5,75 por kilo base sucia.

Por un lote de lana Ideal de 23,7 micras y 3.500 kilos acondicionado con grifa verde se obtuvo US$ 2,60 por kilo vellón.

En la categoría de menor demanda, las lanas Corriedale, los valores de los negocios no llegan a un dólar por kilo: las cotizaciones oscilaron entre US$ 0,9 por un lote de 28 micras acondicionado con grifa verde y US$ 0,6 por lana de 28,8 micras sin acondicionar.