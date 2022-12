El Nacional que se viene con Zielinski, un bilardista que sigue a Bielsa y Guardiola

Se considera Bilardista, pero también le gusta Bielsa, Mourinho y Guardiola. En su conferencia de presentación, el nuevo técnico de Nacional, el argentino Ricardo Zielinski, dio las primeras pistas de cómo jugará su equipo en la temporada 2023 y contó su modo de ver el fútbol.

Lo que quedó claro en sus declaraciones y en las del presidente del club, José Fuentes, es que el plan de los tricolores es que el nuevo técnico siga la línea que dejó Pablo Repetto en la temporada 2022, en la que los albos fueron campeones del Uruguay.

“Mi idea es trabajar sobre la base de Repetto. Siempre trato de no inventar nada, sino de venir y mejorar lo que le parece a uno que puede mejorar y proseguir con las virtudes que ha tenido el equipo”, dijo Zielinski al hablar sobre su propuesta y también sobre el plantel albo, del que se harán, en principio, pocos retoques.

@Nacional

Ricardo Zielinski y José Fuentes

“Nuestra idea es potenciar. Cada vez que vamos a un lugar queremos mejorar lo anterior. Es difícil porque a nivel nacional, Nacional ha ganado casi todo y a nivel internacional me parece que es donde nosotros podemos encontrar mucha mejoría”, señaló.

Zielinski, de 63 años, es un técnico que se adapta al club al que va y a los jugadores con los que cuenta. En base a eso, arma sus equipos y su estrategia, como hizo en Estudiantes de La Plata, su último equipo, que se destacó por aprovechar las pelotas quietas, aprovechando sus altos zagueros, con Agustín Rogel como figura, y sus buenos ejecutantes.

“Con respecto al juego, hemos variado permanentemente”, dijo. “Nos gusta ganar sobre todas las cosas, como le pasa a cada uno, que siempre encontramos que para ganar hay que jugar mejor que el rival”. “Me gusta jugar bien al fútbol, como también me gusta la buena ropa, el buen auto… El tema es el material, la calidad del material que tengamos y fundamentalmente el tipo de rival también”, señaló.

“La idea mía es siempre mejorar lo que se hizo anteriormente. Por más que haya sido muy bueno, es tratar de que sea mucho mejor”.

El DT puede jugar de una forma en el torneo local, en el que está obligado a ser campeón, y de otra a nivel internacional, ante rivales más poderosos. “Por lo general mis equipos han sido protagonistas. En todos los lugares donde estuvimos siempre interpretamos a la institución, sus historias y tratamos de respetarlas”, dijo el Ruso Zielinski, a quien no le gustó cuando en Argentina lo llamaron técnico defensivo.

@Nacional

Ricardo Zielinski

“Si fuera defensivo no tendría nada de malo, pero no lo soy”, dijo a Clarín en 2019, cuando dirigía a Atlético Tucumán. “A mí me gusta jugar bien, me gusta atacar; no soy necio, si de eso se trata. Defiendo, claro, no se me cae ningún anillo. Y no digo determinadas frases para que la gente piense que soy lírico. No, no soy lírico. Creo que a la larga decir que soy defensivo es ridículo. Hemos logrado un montón de cosas que no las conseguís defendiendo”.

Bilardista, pero sin encasillar

El entrenador señaló que a nivel local, Nacional, por ser el campeón, debe mantener ese estatus, y que en las copas internacionales es donde debe mejorar.

En ese sentido, al hablar de la Libertadores, consideró que es clave el convencimiento de todos para lograr buenos resultados. “Lo primero es decir que vamos a hacer una buena Libertadores, en la medida de que los jugadores se convenzan de que realmente podemos”, dijo. “El convencimiento de todo el mundo, jugadores, cuerpo técnico, la gente que colabora, para poder ir en busca de una performance de acuerdo al prestigio que tiene Nacional a nivel internacional”.

En esa línea, dijo ser testarudo con sus metas. “Siempre que empiezo un proceso soy cabeza dura y creo que me va ir fenómeno, ojalá que lo podamos lograr”.

Sobre sus referentes en el fútbol, ante la consulta de Referí si era Bilardista, como declaró, señaló que a veces se lo saca de contexto. “A mí me gusta Bilardo, me gusta Bielsa, me gusta Mourinho, me gusta Guardiola, y de todos uno saca cosas importantes”, dijo, nombrando a técnicos con propuestas muy diferentes.

“No soy un tipo que cree que un solo entrenador tiene todos los conceptos que uno tiene que, medianamente, incorporar. Trato de incorporar de todo el mundo y me adapto al plantel que tengo. En algunos lugares la realidad me indica que tengo que jugar de una manera y en otros la realidad me indicará que tengo que jugar de otra”, explicó.

“Trabajé mucho tiempo con Bilardo”, dijo, en referencia a cuando comenzó en una escuelita de fútbol que dirigía el técnico campeón del mundo con Argentina en 1986. “Sé la capacidad de trabajo de Bilardo, es un tipo que está adelantado a los tiempos del fútbol y, a diferencia de lo que piensan muchos, a Bilardo también le debe gustar Guardiola y le deben gustar otros entrenadores”.

@Nacional

Ricardo Zielinski y José Fuentes

Otras pistas que dejó el nuevo técnico tricolor fueron que no considera que su idea sea la única para ganar y que se apoya en su cuerpo técnico, en el que contará con Alejandro Lembo. “No soy el dueño de la verdad, siempre escucho, pregunto, siempre estoy tratando de aprender”, dijo Zielinski, el conductor del Nacional 2023.