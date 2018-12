El nuevo feriado pago para el comercio que generó cortocircuito entre empresarios y senadores

Un iniciativa de generar un nuevo feriado pago y no laborable para los trabajadores del comercio y los servicios ya tiene media sanción parlamentaria otorgada por la Cámara de Diputados. Ahora, la iniciativa se encuentra en el Senado pero encendió alertas en empleadores del sector. Varios representantes empresariales concurrieron al Parlamento esta semana, trasladaron su preocupación ante la posibilidad de generar otro 1° de Mayo, se quejaron por los costos asociados que traería un nuevo feriado pago y alguno hasta se refirió a una intromisión parlamentaria, lo que provocó la reacción de senadores oficialistas.

La comisión de Asuntos Laborales del Senado recibió este miércoles a delegaciones de empleadores para intercambiar sobre la propuesta. En primera instancia el turno fue para el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu), la gremial de importadores de calzado y la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype).

El gerente general de Cambadu, Adrían Cabrera, fue el primero en brindar su punto de vista sobre el nuevo feriado. “Se trata de un tema que nos ocupa sobremanera, no porque no resulten interesantes determinados días de descanso o de homenaje a ciertos sectores de actividad, sino porque creemos que ya los hay, y muchos”, expuso ante los legisladores, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

“El sector comercial y de servicios está en un momento en que no da abasto para tener más días libres o pagos. Entendemos que de esta forma estamos creando otro 1º de Mayo —bienvenida sea esta fecha— y el sector comercial y de servicios no está en condiciones de asumir otro día”, complementó.

Por su parte, el asesor jurídico de la gremial, Fernando Menéndez, recordó que además de días pagos no laborales que tienen los trabajadores para exámenes de prevención médica, hay que contar a la semana de carnaval, la Semana Santa y la licencia sindical. También enumeró días por adopción, por violencia doméstica o licencia maternal.

El día previsto para el feriado anual es el 21 de junio y la intención es que lleve el nombre del histórico dirigente sindical y fundador de la CNT, José D´Elía.

Luego de esa delegación fue el turno de la Cámara Nacional de Alimentación.

Uno de los representantes de la gremial Marcelo Ríos sostuvo que “el hecho de que se genere un nuevo feriado no laborable en el país es algo que realmente a la cámara le cuesta comprender. Habitualmente nos estamos preguntando, en tono de afirmación y en charlas informales, qué cantidad de feriados que tenemos en Uruguay, y ahora se quiere agregar uno más”, rechazó.

Añadió que a la cámara no le parecía razonable más allá de entender y reconocer a la figura de D´Elía. Indicó que “puede existir un día de reconocimiento pero no de incremento de costos para el comercio, o de detrimento de ventas por culpa de la obligatoriedad implícita de cerrar las puertas ese día, sobre todo para aquellas empresas que tienen una menor dimensión, con el objetivo de conmemorar ese día”.

Expresó que el sector se encuentra en un período en que la “cultura de trabajo, de asistencia al mismo, ha mermado, está en niveles mínimos. Podríamos decir que más abajo no se debería de ir. El promocionar por una ley, el no trabajar, declarando no laborable dicho día, estaría enviando una muy mala señal a la sociedad”.

Ríos agregó que el intercambio sobre aspectos como los días libres o feriados debe efectuarse en los Consejos de Salarios. Y en ese momento llegaron los comentarios que molestaron a los legisladores. Sostuvo que “una intervención legislativa implica una intromisión que consideramos indebida en un ámbito o esfera fundamental para el Estado, como es el diálogo de los Consejos de Salarios, fomentando una mejor y más sana negociación colectiva, desprestigiando el mismo y desmotivándolo, generando con esta señal aún más confrontación en la sociedad”.

Ríos continuó refiriéndose a los legisladores. “Consideramos que el sistema de partidos políticos y la democracia deben cuidar y ustedes, hoy en día, velar por el bien social, cuidando las señales que se envían y que pueden tener o sumar efectos colaterales que nadie quiere ni desea”, dijo.

Por último, pidió a los parlamentarios que “puedan tener en cuenta toda esta exposición a los efectos de, razonablemente, tomar la decisión correcta y acertada, cuidar la imagen del propio Parlamento hacia la sociedad, donde las decisiones que se tomen en este ámbito sean basadas en la razón y que no haya otros intereses que puedan motivar la sanción de este proyecto de ley”.

La respuesta oficialista

La primera en responder fue la senadora frenteamplista Daisy Tourné. “En una democracia acepto todas las opiniones, por supuesto, y con muchísimo respeto. Sin embargo, no puedo aceptar que se diga que el Parlamento hace una intromisión indebida, porque no es así”, afirmó.

“Está muy bien que nos expresen todas las críticas que tengan respecto a la iniciativa— algunas incluso puedo compartirlas— pero nunca voy a aceptar que se hable de intromisión indebida del Parlamento. ¡De ninguna manera!”, contestó la senadora.

Luego fue el turno del senador Juan Castillo, presidente de la comisión. Y aunque manejó un tono más moderado, dejó en claro su postura respecto a las acciones que toman los legisladores. “Anoté otra frase que tiene que ver con que teníamos que cuidar la imagen del Parlamento. Podría discutir un montón de cosas y cualquiera podría hacerlo porque sabemos que todos somos directores técnicos de fútbol o dirigentes políticos. ¡Por suerte tenemos toda la libertad de opinar”, señaló.

“Pelear por tener ámbitos democráticos de representación político-parlamentaria es algo que tenemos que cuidar, no solo nosotros, sino también nosotros. De modo que estén tranquilos respecto a que cuidamos la imagen del Parlamento”, finalizó.