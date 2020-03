El país que le gustaría dejar a Lacalle Pou en 2025

En su primera entrevista como presidente, El Observador consultó a Luis Lacalle Pou sobre qué país le gustaría que quede en 2025, cuando termine su mandato y el primer concepto en el que pensó ante esa pregunta fue la “libertad”.

“Si un gobierno termina y los uruguayos son más libres, el gobierno fue bueno. Si, por el contrario, hay menos libertad, el gobierno no cumplió con su objetivo esencial”, dijo.

¿A qué se refiere en concreto con libertad? “La libertad de vivir en paz, de poder optar por un trabajo digno, de poder elegir una educación de calidad para los hijos, de tener una vida segura en la comunidad, de perseguir los sueños y el camino que se elija recorrer”, respondió.

En la entrevista también fue consultado sobre cuál pretende que sea su legado. Si bien dijo que no está de acuerdo con que se mida el trabajo de los presidentes por esas cosas, luego aportó varios temas en los que pretende cambios concretos. “No me preocupo por un legado. Yo soy un instrumento, no soy un fin en sí mismo”, dijo.

Leonardo Carreño

Al consultarlo sobre su buque insignia, aseguró que no tiene uno concreto pero sí varios elementos determinantes y allí hizo un punteo de los asuntos más relevantes que aspira realizar:

Una mejora en la situación habitacional. “No solo el techo sino también el barrio”, dijo. La seguridad pública y la seguridad humana: “La seguridad humana es algo más amplio que la seguridad pública. Yo no puedo entender una sociedad que tiene una escalada de violencia delictiva, intrafamiliar, en el tránsito, en la escuela. Creo que debemos tener una valoración social e impulsada desde el gobierno de relaciones armoniosas. Eso es un desvelo. Vamos a terminar con estar con los dientes apretados, con la descalificación, con los agravios. Es mentira que somos tolerantes y en este mundo moderno un gran desafío es la redefinición de la tolerancia, que es realmente ponerte en los zapatos del otro. Hoy hay como una estridencia social y uno está más propenso a la agresividad”, señaló Lacalle Pou. Cambio profundo en la educación: “Siempre el que tuvo acceso a la educación tenía más oportunidades. Ahora mucho más. El que no accede no es que se queda quieto, se atrasa. La brecha educativa en los tiempos modernos es mucho mayor. Ahí la lógica aristotélica de justicia: 'Justicia es tratar desigual a los desiguales'. Sé que ahí quizá tengamos que dar algunas discusiones, algún intercambio con el status quo de algunas corporaciones, pero hay que tratar de convencer de qué es lo que se necesita. Está claro que por falta de plata no fue estos años”, dijo. Medioambiente: “Vamos a hacer un esfuerzo muy grande. Primero un salto institucional, creando el Ministerio de Medio Ambiente. Segundo, un control firme, estricto, sobre lo que de alguna manera daña el medio ambiente, sobre los procesos de mitigación de ese daño, sobre las multas a quienes dañas y los estímulos a quienes colaboran con mitigar los daños al medio ambiente. Dentro de medio ambiente, el tema agua. Yo hace mucho empecé a reunirme con gente que tiene expertice en temas de agua, israelíes y uruguayos, para monitorear en tiempo real la situación de nuestras aguas”, agregó el presidente. Apostar a la protección del que emprende. “El que emprende es el que hoy abrió un almacén, el tambero en la Colonia Berro cerca de Tapia que está ordeñando 40 vacas. Se necesitan estímulos. Al país lo hace grande su gente y tenemos que apelar a esas fuerzas productivas, comerciales, de innovación”, dijo Lacalle.

