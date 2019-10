El paso a paso de un día detox para el bienestar

Por Lic. en nutrición Maren Torheim*.

Cuando nos decidimos a comer mejor, sea como un cambio de estilo de vida o como un desafío de un tiempo específico, podemos estar buscando muchos objetivos – bajar de peso, deshincharnos, mejorar temas digestivos, mejorar la calidad del descanso de noche, tener más energía – pero hay un objetivo especial que, cuando nos comprometemos con nuestro cambio, llega solo y tiende a transformarse en el beneficio central: tu bienestar.

Siempre hay lugar para sentirte mejor, cuidar más tu cuerpo y sentir la diferencia en cada aspecto de tu vida. Si sentís que estás necesitando un cambio en alimentación, priorizá ir a lo natural y alejarte de lo ultraprocesado; priorizá la variedad si repetís los mismos platos o solo entran tres tipos de verdura a tu casa; priorizá tomar agua antes que otras bebidas y ya vas a estar muy bien encaminado.

En este día detox para el bienestar compartimos el paso a paso desde el desayuno a la cena con el tipo de recetas que te hacen la diferencia y vale la pena que empieces a priorizar. Vas a encontrar platos completos y balanceados, superalimentos para maximizar los nutrientes y aportes de tus comidas y algunos ingredientes en particular que están asociados al mayor bienestar. Animate a probar todas estas recetas juntas en un día detox para un empujón saludable, o integrales en tu semana, pero no dejes de probarlas porque tu cuerpo se las merece.

El paso a paso

En ayunas

Martín Cavallero

1 Jugo Verde con espirulina (sin fibra).

Luego espera 10 a 15 minutos y desayuná.

La espirulina es un superalimento que no solo es sumamente rico en clorofila sino que está asociado al bienestar. Si no tenés spirulina en casa, empezá con el jugo verde solo que ya es un excelente primer paso. Y si vas a hacer un único cambio en tu alimentación para mayor bienestar, que sea sumar tu jugo verde diario.

Receta: jugo verde con espirulina

Rinde: 1 porción

Ingredientes

Espinaca o kale, 1 puñado

Manzana, 1 (si no es orgánica, pelada)

Pepino, 1 mediano (si no es orgánico, pelado)

Jengibre, raíz 1/2 cm

Espirulina, 1 cdita

Agua mineral o purificada, 250ml

Instrucciones

Lavá todo bien y pelá lo que haga falta. Cortale las nervaduras al kale para que no queden trocitos duros en tu jugo. Colocá todos los ingredientes en tu licuadora con 250 ml de agua y licuá, luego colá y ¡listo!

Si tenés juguera, uno por uno para adentro.

Secretito de experiencia: hacé las hojas rollito para sacar más cantidad de jugo.

Desayuno

Virginia Bello para TanVerde

Este desayuno es simple y combina algunos de los mejores ingredientes para mejorar el estado de ánimo y el humor. La chía, el yogur, las nueces y los frutos rojos todos son de los alimentos que se recomienda consumir regularmente para ayudar a nuestro cerebro a ser más feliz de manera natural. Siempre viene bien una ayudita a la mañana para empezar bien, dejá que sea este bowl:

Receta: Bowl Express con Frutos Rojos

Ingredientes

Yogurt descremado natural sin azúcar (ni edulcorantes), 200ml

Frutos rojos a elección, ¼ taza (arándanos, frutillas, frambuesas, moras…)

Semillas de chía, 1 cda

Nueces, 3 (picadas)

Opcional: Polen granulado, 1 cda

Instrucciones

Serví el yogur en un boul, colocá la fruta lavada por arriba. Espolvoreá con abundantes semillas y las nueces picadas. Como opcional, decorá con un toque de polen granulado para ese brillito dorado que inspira a disfrutarlo aún antes de meter la cuchara.

Intentá usar yogur natural, descremado y sin endulzar de ninguna manera, el dulzor de este plato lo da la fruta y vas a ver que queda bárbaro. No es necesario dejar el azúcar afuera siempre pero minimizarlo te ayuda a todo nivel, incluyendo ayudarte a tener un estado de ánimo estable a lo largo del día.

Acompañalo de un té verde o blanco. Vale la pena bajar el café y encontrar alternativas que te dan el mismo kick sin fomentarte la “adicción” al café que tantos de nosotros sentimos.

Almuerzo

Un almuerzo auténticamente saludable y nutritivo, no sólo es reconfortante sino que es el 'boost' perfecto para sentirte bien toda la tarde.

Receta: Guisito inteligente

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

Porotos blancos, 3 tazas hervidas (aprox 1 ¼ taza cruda)

Cebolla, 2 medianas, 2 tazas (aprox 300 g total)

Zanahoria, 4 medianas, 2 ½ tazas (aprox 280 g)

Apio, 4 o 5 tallos medianos, 2 tazas (aprox 200 g)

Kale, ½ atado, 2 tazas de hojas picadas

Oliva, 2 cdas

Ajo, 4 dientes picados

Laurel, 2 hojas

Romero seco, 2 cditas o fresco, 2 cdas o ramitas

Pimentón, 1 cda

Sal marina, lo menos posible para que sea gustoso

Pimienta negra, a gusto

Caldo casero o agua filtrada, 2 a 3 tazas

Vinagre de manzana, 1 cdita

Porotos blancos cocidos, 2 tazas

Instrucciones

Necesitamos los porotos ya cocidos, así que ese paso tiene que estar pronto de la noche anterior, o de la mañana para la tarde. Picá las cebollas, las zanahorias y los tallos de apio en trozos de tamaño similar, unos dos centímetros de lado. El kale en cuadraditos o como si fueran tallarines. En una olla grande, calentá el aceite a fuego vivo y agregá la cebolla, la zanahoria y el apio. Cuando la cebolla esté apenas transparente, añadí el ajo y el romero. Si ves que se pegan las verduras incorporá cucharaditas de agua para evitarlo. Cuando el ajo ya suelte ese olorcito delicioso, agregá todo lo demás: porotos, pimentón, y hojas de laurel. Bajá el fuego y herví por unos minutos más. Retirá las hojas de laurel y si pusiste el romero en ramitas, también. Con un mixer, aparte, licuá una taza aprox del guiso. Volvé a agregarla a la olla, junto con el kale – podés usar otros verdes, como acelga – y la cucharadita de vinagre de manzana. Volvé a llevar a hervor y cociná hasta que las hojas estén marchitas. ¡Pronto para disfrutar!

Snack entre horas

Virginia Bello para TanVerde

Los snacks te salvan para mantener tu energía y tu metabolismo funcionando de forma óptima, y esto es gran parte de sentirte bien a lo largo del día sin bajones de energía y evitando esos dolores de cabeza o irritación que da estar sin comer.

15 almendras o media manzana con manteca de maní.

Merienda

Un smoothie no es cualquier licuado, es batido completo y balanceado, que tiene un índice glicémico bajo y es densamente nutritivo. La magia está en la combinación de ingredientes, no pasarse con la fruta, intentar no endulzar y darle un boost con el mejor superalimento para nuestros objetivos. Te recomendamos especialmente la maca, 'ashwagandha' (poquito) y/o camu camu.

En el smoothie de hoy elegimos camu camu – muy rica en vitamina C, antioxidantes y anti-inflamatorio.

Receta: Smoothie de Camu Camu

Rinde: 1 porción

Virginia Bello, Tan Verde

Ingredientes

Frambuesa, 1/4 taza

Banana, 1/2

Semillas de chía o cáñamo, 1 cda

Camu camu, 1 cdita

Leche de almendras o cajú, 250 ml

Instrucciones

Lavar bien, pelar y picar. Para lograr una mejor textura, usá la banana previamente congelada. Licuá por un par de minutos hasta que esté cremoso. En general ayuda si a los últimos segundos le das más potencia – experimentá con tu licuadora. ¡Pronto para servir y disfrutar!

Los smoothies se mantienen bien en la heladera hasta 48 horas. Guardalos en vidrio y bien tapados, en lo posible al fondo de la heladera para evitar variaciones en la temperatura.

Cena

Más verdes es más bienestar. Proponete sumar hojas verdes en prácticamente todos tus tiempos de comida. Sea una ensalada de guarnición, unas hojas en el guiso, unos buenos puñados en tu smoothie o en tu jugo verde, y mezclado en hamburguesitas vegetarianas o unos panqueques deliciosos como estos:

Esta receta es fácil, rápida y la forma perfecta de comer más verdes para toda la familia.

Hacela a la noche para comer calentita y guárdate algunos para la vianda de mañana. Se comen bárbaros fríos también o por supuesto les podés dar un toque de horno antes de servirlos.

Receta: Panqueques americanos de espinaca y salsa fresca

Rinde: 6. Porción: 3

Ingredientes

Harina orgánica, ½ taza

Avena procesada, ½ taza

Polvo de hornear, 1 cdita

Espinaca, 1 atado grande - escurrido y picado, 1 ½ taza

Huevos, 3

Oliva, cantidad necesaria para que los panqueques no se peguen

Agua, unas cucharadas

Muzzarella rallada, ½ taza

Salsa de tomate, ½ taza (idealmente sin sal)

Tomate orgánico, 1 grande

Instrucciones

Para los panqueques

Marchitá la espinaca a fuego bajo, escurrila y picala bien; si quedan fibras los panqueques no resultan fáciles de cortar. Batí levemente 3 huevos y agregáselos a la espinaca mezclando bien. Mezclá la harina, la avena y el polvo de hornear. Si es necesario sumá un poquito de agua a la masa. Ojo no le pongas demasiada porque son panqueques tipo americanos, gruesos, y la masa es espesa en serio. Hacé los panqueques gruesos, tipo americanos. Para eso, untá una sartén o plancha con aceite de oliva y andá colocando la masa con un cucharón. Cuando veas que están empezando a cuajar – hacen unos gorgoritos en el medio – dalos vuelta.

Para la salsa de tomate

Rallá un tomate orgánico grande. Reducilo sobre fuego suave hasta que cambie de color y quede más consistente. Sumá la salsa de tomate. ¡Hora de servir! Serví los panqueques cubiertos con salsa y la muzzarella rallada. Si querés, podés darles un golpe de horno para derretir apenas la muzarella – quedan espectaculares y se sienten como una comida de viernes cuando en realidad son super saludables ¡Probalos!

Antes de dormir

Cuidar la cantidad y calidad de tu descanso es clave para tu bienestar y tu energía.

Un té de hierbas como la manzanilla, la lavanda o el tilo son todos perfectos para ayudarte a descansar mejor.

El solo hecho de generar esa rutina de cuidado del sueño ya es un gran adelanto; el cuerpo literalmente necesita saber que se va acercando la hora de domir y cuando tenés este hábito de irte haciendo tu tacita, meterte en la cama a tomarlo tranquilo y capaz que ir leyendo tu novela favorita mientras tanto, da esas señales que tu cuerpo necesita para desconectarse y descansar de verdad.

Como ves, una alimentación detox, que fomenta la alcalinidad y la desintoxicación natural del cuerpo, no tiene porqué ser extrema para ser efectiva. No es necesario vivir a líquidos, comer solamente ensalada, ni olvidarte del mate.

Cuando es llevada a cabo de forma seria, dentro de un marco balanceado y completo, esta forma de alimentarnos nos ayuda a todo nivel, desde la mejora de la piel, hasta la digestión, desde fortalecer el sistema inmune, hasta perder kilos innecesarios y deshincharnos, simplemente porque apoya la función natural del cuerpo que “sabe lo que tiene que hacer” para estar sano.

Si estás buscando un cambio a largo plazo y mejorar tu alimentación de verdad empezá de a poco, enfocate en alimentos naturales, granos enteros y siempre que puedas orgánicos; mientras vas reduciendo los alimentos que caen en la categoría de los “ácidos”, como ultraprocesados, refrescos, café, alcoholes destilados, y azúcares y harinas refinados.

*Maren Torheim es autora del libro “Como comer sano para adelgazar” y trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, trabajando desde hace más de dos décadas en un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en TanVerde.

www.tanverde.com