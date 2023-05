El Pelado Cáceres y Gastón Brugman en modo Star Wars; mirá las imágenes

Los uruguayos Martín “Pelado” Cáceres y Gastón Brugman son algunos de los jugadores elegidos por LA Galaxy, su club, para celebrar el Día de Star Wars que se festeja este 4 de mayo por los fanáticos de la serie.

El club de Los Ángeles, y Hollywood, y con nombre de galaxia, no quiso perderse los festejos y realizó imágenes y posteos conmemorativos a la saga de George Lucas.

Instagram LA Galaxy

Cáceres y Brugman en el afiche de Star Wars

El Pelado Cáceres y Brugman fueron dos de los jugadores que aparecen en un poster a modo de película, en el que el mexicano Chicharito Hernández es la figura central.

El afiche promociona la Star Wars Night, en la que LA Galaxy recibirá a Colorado Rapids por la MLS y en la que invitan a los hinchas a ir disfrazados con atuendos de la película.

¿Por qué el Día de Star Wars es el 4 de mayo?

El Día de Star Wars se celebra el 4 de mayo en un juego de palabras con la frase “may the force be with you” o “qué la fuerza te acompañe”, adaptada a la fecha “May the 4th be with you”.