Chicharito Hernández, compañero del Pelado Cáceres, vive un drama con sus hijos

Javier "Chicharito" Hernández es uno de los delanteros más importantes en la historia del fútbol mexicano. El goleador jugó en Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Sevilla y actualmente es compañero del uruguayo Martín Cáceres en Los Angeles Galaxy.

Como parte de una entrevista con la cadena Fox Sports, Chicharito abordó su vida privada y expresó uno de sus dolores principales como padre y ex pareja de Sarah Kohan.

Siempre festejando goles

"Yo estaba aterrado de tomar la decisión de que el matrimonio no funcionaba y que teníamos que buscar otra manera, pero que no se pudo dar... Ahora estoy divorciado, no veo mucho a mis hijos. Ahora estoy viendo crecer a mis hijos por teléfono, a través de la tecnología. Afortunadamente en un mes van a estar conmigo de visita, pero son los precios a pagar por todas las decisiones que uno toma", expresó.

Luego, agregó: "En el camino espiritual que tomé, lo que comencé fue a preguntarme el por qué. Entonces ahí fue el primer parteaguas, porque ahí empecé como un descubrimiento de que yo no soy mis goles, yo no soy ni mi vestimenta... Ahí empecé un camino espiritual, muy filosófico, muy profundo, en el cual me fui dando cuenta que lo que la gente opinaba de mí me daba un poquito igual... Después cuando tengo a mi primer hijo, venía en camino mi segundo hijo y pega el Covid y se muere mi abuelo, ahí fue el segundo parteaguas", indicó.

En el ámbito deportivo el delantero también sufre por la decisión que tomó el técnico Gerardo Martino de dejarlo afuera de la selección azteca antes del Mundial de Qatar 2022, siendo su máximo goleador histórico con un total de 52 goles.