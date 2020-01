El Peñarol de Forlán ya empezó a trabajar duro en Los Ángeles

El Peñarol de Diego Forlán continúa tomando forma para lo que será esta temporada 2020.

Los aurinegros se encuentran desde el viernes a la noche uruguaya en la ciudad de Los Ángeles y ya este sábado por la tarde comenzaron los entrenamientos fuertes y con mayor exigencia, como ocurre normalmente en todas las pretemporadas.

Es que de a poco los preparadores físicos van intensificando las cargas a medida que van pasando los días. Cabe recordar que este plantel mirasol, aunque aún no tenía todas las altas que ya presenta, comenzó a trabajar el pasado lunes 6 de enero en el Estadio Campeón del Siglo.

@OficialCAP

Hasta ahora, sin novedades por Luis Acevedo

La nota saliente del viaje de Peñarol a Los Ángeles ocurrió el jueves cuando partió la delegación.

Como informó Referí, Luis Acevedo no pudo viajar debido a que no se le permitió por parte del club debido a que no había firmado aún su nuevo contrato con la institución.

El futbolista quedó en el medio de la determinación del club y de sus representantes y desde el mismo aeropuerto, debió retornar hacia su casa.

En la mañana del sábado, Acevedo se apersonó en el Estadio de Las Acacias para entrenar con la Tercera división que jugó un partido amistoso contra la misma divisional de Liverpool. Junto a él también lo hicieron los futbolistas del plantel principal que permanecieron en Montevideo como Fabián "Lolo" Estoyanoff, Marcel Novick, Hernán Petryk y Enzo Martínez.

Según pudo saber Referí, el delantero se mostró muy ansioso por poder arreglar su situación contractual cuanto antes para poder viajar y juntarse con el resto de sus compañeros en Estados Unidos.

A su vez, fuentes de Peñarol anunciaron a Referí que la intención era tratar de llegar a un acuerdo con sus representantes antes del lunes o el mismo lunes.

En Los Ángeles se trabaja a full

La pretemporada en Los Ángeles comenzó con trabajos en el Silver Lakes Park de esa ciudad.

Los futbolistas realizaron un trabajo con pelota con escasa exigencia debido a que era el primer movimiento después del arribo a la ciudad californiana.

Mientras tanto, posteriormente trabajaron en ejercicios aeróbicos y también de fuerza.

Cabe recordar que Peñarol tiene previsto realizar dos cotejos amistosos en Estados Unidos.

Este miércoles y sin televisación para Uruguay, se disputará a puertas cerradas un partido de tres tiempos con el vigente campeón de la Major League Soccer (MLS), Seattle Sounders, que cuenta con el volante uruguayo y capitán del equipo, Nicolás Lodeiro.

A su vez, el otro encuentro que tiene pautado el conjunto que dirigie Diego Forlán se disputará el sábado 25 de enero contra Los Angeles FC, el club de Brian Rodríguez y de Diego Rossi, aunque este no podrá jugar debido a que se encuentra con la selección uruguaya sub 23 en el Preolímpico de Colombia buscando dos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El Cebolla se pone a punto

Uno de los temas primordiales que tiene el cuerpo técnico de Peñarol es poner a punto al capitán Cristian "Cebolla" Rodríguez.

@OficialCAP

El futbolista se perdió los últimos cuatro encuentros decisivos del pasado Campeonato Uruguayo debido a una distensión del recto anterior del cuádriceps y hasta el momento, ha entrenado aparte desde que comenzaron los trabajos el pasado 6 de enero.

La intención es llevarlo de a poco para que de una vez se sume al resto de sus compañeros para poder hacer fútbol, aunque ya comenzó a hacer trabajos con pelota.

El sábado en Los Ángeles, antes del entrenamiento, fue de los más buscados por los hinchas aurinegros que se encuentran allí y se tomó varias fotos y firmó autógrafos.

En otro orden, también se sumó Jonathan Urretaviscaya al plantel.

@OficialCAP

El extremo aurinegro, luego de firmar contrato con el club para su cuarto pasaje por la institución, debió viajar a México para liquidar unos temas particulares.

Fue debido a ello que viajó directamente desde el país azteca hacia Los Ángeles y ya se encuentra a las órdenes de Diego Forlán.

Por lo que hasta el momento no hubo noticias es por la décima alta, Gary Kagelmacher.

Está todo acordado con él y a su vez, el zaguero acordó con Kortrijk su club con el que aún tiene seis meses más de contrato.

No obstante, lo consideran un futbolista importante, ya que es el segundo capitán y, en ese contexto, no lo quieren dejar ir hasta que no consigan un sustituto de fuste.

Más allá de esto, fuentes aurinegras comentaron a Referí que aunque por el momento se complicó un poco el acuerdo, se espera que de un momento a otro Kagelmacher pueda emprender viaje desde Bélgica directamente hacia Los Ángeles para sumarse como último refuerzo de Diego Forlán. En caso de que no pueda destrabarse en las próximas horas, se buscará un plan B.