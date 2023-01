El relato de Meri Deal sobre el accidente: “Me sentía bastante invencible y me di cuenta de que no”

Meri Deal dio más detalles sobre el accidente de tránsito que protagonizó y, luego de pasado el shock, aseguró: “Me sentía bastante invencible y me di cuenta de que no”.

La cantante contó cómo fue que ocurrió el siniestro. Ella iba por la ruta en la noche y se le cruzó algo que pensó que era un animal, pero cuando lo esquivó se dio cuenta de que era una bolsa de nylon negra.

“Ahí me la di contra el cordón, estallaron las llantas, el auto empezó a hacer zigzag como loco y terminó rodando, pero gracias a Dios no me pasó nada. No había nadie en la carretera, nadie salió lastimado”, narró la artista uruguaya en sus historias de Instagram.

En tal sentido, indicó que, una vez que el auto terminó de girar y quedó de costado (como se ve en la foto que había compartido más temprano), bajó los vidrios y empezó a trepar para salir.

Instagram de Meri Deal

Cuando pudo dejar el vehículo se vio rodeada por un montón de gente dispuesta a ayudarla, dándole “mucha calma y preocupándose por todo”, señaló.

Al respecto, Deal agradeció a quienes la auxiliaron en el momento del accidente porque la “sacaron de un momento de tensión”. Por otro lado, también dio las gracias a sus seguidores en Instagram, porque le llegaron “muchísimos mensajes de amor, de cariño y de apoyo” para saber cómo estaba una vez que dio a conocer la noticia del choque. “Es un mimo al alma”, aseguró.

Finalmente, afirmó que ahora está en su “lugar favorito en el mundo, celebrando la vida, que es muy linda”.

Así, tildó al episodio de “despertar de conciencia” porque “hay que ser súper atentos, de que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa”, sostuvo. “Me sentía bastante invencible y me di cuenta de que no”, concluyó.