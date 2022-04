El resultado que "nos pone nerviosos a todos"

Hubo una tregua de unos meses y casi no se escucharon reclamos de integrantes de la coalición de gobierno y casi no hubo rezongos disimulados del presidente Luis Lacalle Pou ante la salida de tono de alguno de los socios que lo llevaron a la presidencia. Pero poco más de 48 horas después de que se saldara el referéndum de la LUC a favor del No, uno de los principales socios de esta coalición puso sobre la mesa la lista de pendientes que desde su punto de vista se deben cumplir para que los nervios del domingo 27 no se transformen en la derrota del 2024.