El universo de la moda y las redes sociales: cómo impactan los influencers en el consumo

Por Sofía Ferreiro - Especial para El Observador

Hace años que términos como consumo responsable, greenwashing o moda sostenible rondan nuestras vidas. En los últimos tiempos, las personas comenzaron a tomar cada vez más conciencia de los productos que consumen, y en ese sentido, el movimiento slow fashion, que existe desde hace tiempo, cada vez toma más espacios en diferentes ámbitos. Uno de esos nuevos lugares son las redes sociales, donde se ven tanto representantes de este movimiento, como quienes fomentan –consciente o inconscientemente– lo contrario: el consumo fast.

Desde publicidades y sponsors hasta hauls –videos que se publican en redes y en los que el usuario muestra artículos que se compró recientemente–, estas plataformas están repletas de contenido que fomenta el consumo de fast fashion. TikTok, por ejemplo, es una de las principales redes en donde este tipo de videos, los hauls con marcas como Shein o Aliexpress –gigantes asiáticos centradas en el e-commerce–, se viralizan. Estas tendencias, originadas en Estados Unidos, ya llegaron a Uruguay. Actualmente se pueden ver en la plataforma china a usuarios que muestran sus compras y responden preguntas de uruguayos sobre cómo ingresar estas prendas determinadas al país.

Por otro lado, en Instagram también se pueden ver este tipo de videos, pero lo que predomina son los contenidos pagos por parte de empresas para que influencers promocionen la ropa de la marca a su público. Este formato no es muy frecuentado por dropshippers como Shein, sino por marcas más “locales” y accesibles, como por ejemplo Indian Emporium, Möte, Levi’s, entre otras.

Pero las redes también afectaron el ciclo de las tendencias acelerándolo de forma exponencial, algo que puede verse en los casos del Strawberry dress o el vestido Hockney. Ambos son dos vestidos de diseñador que inundaron las redes de un momento para el otro, que se viralizaron, fueron comprados y recreados por marcas de fast fashion para, a la semana, estar en una tienda de segunda mano.

Vestido Hockney y vestido Strawberry

Algo similar ocurre con algo que, en el mundo de la moda, se llama la regla de los 20 años. Esta explica cómo, cada dos décadas, la sociedad retoma tendencias anteriores. Es decir que los 2000 están inspirados en la década de los 80, que a su vez están inspirados en los 60, y así sucesivamente. Es por esta misma norma que, en 2021, se están volviendo a ver las tendencias de los 2000. Pero, en algún sentido, las redes sociales también están acelerando estos ciclos.

No es secreto que las marcas de fast fashion desecharon la idea tradicional de cuatro o dos colecciones por año, una por cada estación. Estas empresas producen colecciones cada dos semanas, lo que genera un impacto medioambiental enorme. La necesidad de estar constantemente innovando es imposible, y por eso que no es raro ver en alguna de estas tiendas una prenda muy parecida a una de las últimas colecciones de marcas importantes, como Alexander Wang, Gucci o Balenciaga. Y esto pasa también con los pequeños diseñadores.

María Victoria Arizabalo, vocera de Universo Mola –movimiento latinoamericano que nació en Uruguay y que busca visibilizar la moda sostenible y a todos los actores que la conforman–, asegura que la vida acelerada que vivimos hoy nos lleva a consumir más, a buscar la satisfacción instantánea y a querer todo lo que vemos. “Cuando vemos un reel en Instagram de una chica que se prueba cinco looks distintos con ropa de tal marca, los vemos y los queremos todos”. Sin embargo, Arizabalo considera que el impacto de las redes en esta industria no ha sido exclusivamente negativo y que reporta algunos beneficios para el movimiento slow.

Pero, si se tiene en cuenta que las redes aceleran el ciclo de tendencias, generan un deseo de alto consumo en el público y fomentan las marcas fast fashion, ¿cómo puede ser beneficioso?

La otra cara de la moneda

Las redes son un vasto universo en el que se pueden encontrar infinitas comunidades, y varias de ellas están dedicadas al mencionado movimiento slow. Son comunidades llenas de influencers, marcas y consumidores dedicados a fomentar este camino alternativo dentro de una industria muy voraz.

Una de estas “activistas slow” es Macarena Algorta, una diseñadora, influencer y blogger uruguaya radicada en Inglaterra que se dedica a la moda sustentable y a las maneras en las que podemos reducir el impacto de nuestra vida cotidiana en el planeta. Algorta recuerda que en 2016, cuando ella comenzó con IsLowly, su blog especializado en estos temas, la gente no tenía demasiada información. “Iba a los eventos, me presentaba y no entendían qué hacía o qué quería transmitir a través de mi plataforma”, cuenta. Asegura que eso ya cambió y que el movimiento es cada vez más fuerte o, por lo menos, más consciente.

A pesar de que vive en Inglaterra desde hace varios años y que allí tiene un público objetivo posible, decidió mantener su Instagram y su blog en español. Algorta defiende, así, su decisión: “Me interesaba apostar por Latinoamérica, seguir fomentando y haciendo crecer esta semilla de la moda sustentable y la sostenibilidad en mi continente, ya que todavía queda muchísimo por hablar y no hay muchos referentes en el tema”.

Foto de Karolina Grabowska en Pexels

.

Ambas mujeres –Arizabalo y Algorta–, consideran que el movimiento creció de forma exponencial en nuestro país, y que hoy en día la mayoría tiene palabras como sostenibilidad o slow fashion en la cabeza. “Estamos tendiendo a prácticas más sostenibles, más lentas” explica Arizabalo, quien defiende el lento proceso que se está dando alrededor del consumo y que poco a poco está generando cambios.

Así, no es ningún misterio el poder que tienen las redes sociales en los consumidores de hoy en día. Con solo un posteo, un reel o un tiktok se puede causar un impacto enorme, y por eso todas las empresas –grandes o chicas– buscan poner énfasis en la sustentabilidad en sus plataformas, aunque no todas son promotoras del consumo responsable.

“Depende de cada marca si se está hablando de algo con conciencia y veredicto, o si es un greenwashing –una especie de marketing engañoso que pretende vender determinados productos que no son sostenibles como que lo son– y lo hacen solamente para ganar nuevos adeptos y consumidores que quieran apostar por eso”, apunta Algorta. Sin embargo, sí son varias las marcas que aprovecharon el interés por la moda lenta y el consumo responsable para mostrar sus prácticas éticas y sustentables. Las redes ayudaron al consumidor a tener más información y poder ver con transparencia cada práctica. También, existen muchas páginas que ayudan a los consumidores a descifrar si una marca es fast o slow fashion.

Existen montones de vías por las que los consumidores pueden seguir el camino del movimiento slow, que no solo se refiere al mundo de la moda. Se están generando grandes comunidades alrededor de este movimiento, redes enteras de personas que intentan reducir su impacto en el planeta desde la dieta que sigue, hasta la ropa que usa. Muchas de ellas encontraron, en las redes, un aliado en este camino.