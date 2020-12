En pandemia, menos asado, cordero y lechón, más colita rellena y pollo arrollado

Los carniceros, en líneas generales, durante la zafra de comercialización de carnes previo a Nochebuena y Navidad apreciaron una baja en la demanda de los productos más clásicos, como lo son asado, cordero y lechón, y a la vez un incremento en compras de productos con más valor agregado, como pollo arrollado o colita de cuadril.

Según explicó a El Observador Alfonso Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), la recomendación del gobierno de no realizar reuniones con más de 10 personas, para evitar la propagación del covid-19, incidió en la decisión de buena parte de los consumidores.

En muchos casos, el cliente en vez de adquirir varios kilos de asado, o bien un cordero o un lechón –que pesan de 10 a 12 kilos cada carcasa–, que es lo habitual cuando se juntan a cenar o almorzar 15 o más personas, optó por productos que le resolvían la cena o el almuerzo con tres o cuatro kilos de carne, para una familia tipo o cinco o seis personas, explicó.

Mucha gente comprendió que no es lo adecuado en estos tiempos pasar varias horas cerca de la parrilla, por ejemplo, el espacio habitual para cocinar asado vacuno, cordero y lechón, cuando terminar una colita de cuadril o un pollo arrollado en el horno demanda menos trabajo y se aprovecha todo, añadió.

UVC

Con relación al precio de esos rubros en los que se notó más demanda, indicó que dependiendo de la calidad, por ejemplo del tipo de relleno, el pollo arrollado puede ir de $ 240 a $ 330 por kilo y la colita rellena de $ 370 a $ 430.

Para el caso de los cortes más tradicionales, Germán Möller, presidente de la Asociación Nacional de Carniceros (ANC), informó a El Observador que si bien puede haber variaciones según el lugar donde esté ubicada la carnicería, los asados se vendieron desde $ 250 el kilo y desde $ 300 los cortes premium; los corderos desde $ 250 el kilo; y los lechones desde $ 300 el kilo.

“Los precios, en general, son menores a los que había a fines del año pasado”, agregó.

Fontenla precisó que "para hacer un buen balance y comparar cómo nos fue en estas fiestas respecto a las anteriores hay que esperar a Año Nuevo, pero sí tenemos claro ya que en general las ventas bajaron, como se preveía, y eso a fin de año se puede acentuar”.

Otro aspecto que adelantó es que “sin dudas” en esta zafra “vamos a vender muchos menos kilos”.

Sobre el volumen de ventas, para Möller la percepción es un poco diferente, dado que indicó que en un año “con tantas complicaciones” las ventas no fueron tan malas, no fueron excelentes, no hubo locuras, fueron normales diría”.

Lo que notó en su caso es que, en medio de tanta adversidad por todo lo que derivó de la pandemia, al menos en el caso de carnicerías ubicadas en los barrios alejados de la costa (como la suya) “la gente buscó darse un gusto, disfrutar de una buena comida, olvidarse un poco de los problemas, es gente además que se quedó en casa y no se fue de Montevideo, así que entiendo que se ha vendido normal, al menos en mi caso”.

Diego Battiste

Möller destacó, a propósito de la emergencia sanitaria por covid-19, que es muy difícil con un producto como la carne que la gente haga las compras varios días antes, por lo tanto la demanda se incrementó en los últimos dos días, “pero en todos los casos la gente se comportó bien, con tapabocas dentro del local y nosotros aplicando el sentido común para permitir dentro del comercio la cantidad de gente adecuada”.