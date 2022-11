"En un gobierno serio no debería durar más de 30 segundos en su cargo", dijo Sánchez sobre el dos de Policía

El senador del MPP, Alejandro Sánchez, habló sobre los chats divulgados en las últimas horas en los que el subdirector nacional de Policía, Héctor Ferreira, se refiere a una persona de apellido Sánchez como un "sorete", un "sucio de mierda", una "lacra" y un "reverendo HDP". .

"Es lamentable que el número dos de la Policía se refiera así a la oposición política", dijo el legislador en rueda de prensa. Los chats fueron divulgados en primera instancia por MVD Noticias y confirmados por El Observador.

"Me resulta raro que no he recibido la llamada del ministro del Interior o de ningún ministro del gobierno. En un gobierno serio, yo diría que el número dos de la Policía no dura ni un minuto más en el cargo", sostuvo Sánchez.

Según los chats filtrados de la carpeta fiscal, Héctor Ferreira le escribió el 24 de marzo al entonces jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano: "Mientras respiren no van a cambiar". Sobre esa mención, Sánchez repitió que "en un gobierno serio no debería durar más de 30 segundos en el cargo".

"Lo más grave creo que es la investigación que se le hizo a mis dos compañeros (Charles Carrera y Mario Bergara), y no sabemos si fue solo a ellos", aseveró Sánchez, quien consideró que "tenemos un mal ministro" que "no toma los recaudos necesarios" y "respalda a personas que pueden llegar a estar involucradas".