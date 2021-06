En un mercado estable, sigue la valorización de los ganados especiales

Los ganados de punta se van afirmando de a centavos cada semana. El ritmo de demanda industrial se mantiene, con un mercado internacional que sigue encendido. El precio semanal de exportación dio un salto y las perspectivas hacia adelante son de firmeza.

Los novillos especiales que la semana pasada estaban a US$ 4,05 por kilo en cuarta balanza esta semana llegan a US$ 4,08 y tal vez algo más. La valorización se ha dado en los ganados especiales, los que menos abundan y por los que muestra preferencia la industria. Los novillos generales, con mayor apuro de colocación en el comienzo del invierno, cotizan entorno a US$ 3,90.

Por vacas especiales, de carcasas pesadas, de 500 kilos, se han concretado negocios hasta US$ 3,90 por kilo y las vacas generales se ubican en US$ 3,75 y US$ 3,80.

La vaquillona buena y pesada alcanza los US$ 3,95 por kilo y en lotes puntuales supera ese valor.

Para los ganados especiales las entradas están algo más ágiles, sobre una semana, y para los más generales, unos 10 días. Las lluvias abundantes complicaron alguna carga en el norte del país.

La expectativa es que la solidez del mercado del gordo se mantenga. “Las subas se irán dando de a poco”, consideró Carlos de Freitas, titular del escritorio del mismo nombre. Los ganados especiales van apareciendo muy a cuentagotas a medida que los verdeos avanzan. “No veo ningún cambio sustancial en el mercado para adelante, por lo menos para el próximo mes”, sostuvo.

La faena semanal de vacunos empezó su descenso estacional y la semana pasada quedó por debajo de las 50.000 cabezas. El paro general del PIT-CNT y el cierre temporal de una planta industrial por casos de covid-19 fueron factores que incidieron en la caída de la actividad. Aún así, la faena sigue muy por encima del año pasado y también de 2019.

BPU tiene previsto reducir la actividad en faena y desosado hasta en 80% a partir del próximo lunes, en la medida que no se levanta la suspensión de China para sus exportaciones.

El dato

48.420 vacunos se faenaron en la semana que cerró el sábado 19; el acumulado anual es 1.148.792 (+ 28,5% vs 2020).

EO

El mercado internacional es sólido, con una demanda desde el país asiático sostenida, aunque con una leve moderación en los precios. Esto todavía no se ha visto reflejado en el precio de exportación de carne vacuna, que esta semana cruzó los US$ 5.000 y alcanzó el valor más alto de la serie publicada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) desde 2002. Si bien se trata de datos prelimilares, posiblemente con ajustes en los próximos días, en las últimas cuatro semanas móviles el Ingreso Medio de Exportaciones promedió US$ 4.349, muy por encima de los US$ 3.845 en igual período del año pasado, en parte con un componente alcista de la cuota 481.

La novedad destacada de la región esta semana estuvo en Argentina, donde el gobierno anunció oficialmente nuevas restricciones a las exportaciones de carne. No hubo una reacción inmediata en el mercado chino, a la espera de conocer los detalles de la implementación de las medidas, señaló un trader consultado.

EO

Mercado de reposición estable

El mercado de reposición no acompaña al ganado gordo, con la zafra de terneros ya terminada y mayor oferta de vacas de invernada. En el caso de la vaca de invernada y novillo para encierro el mercado está ágil y firme. No sucede lo mismo para negocios más largos. Este escenario ha llevado a mínimos históricos la relación flaco/gordo, “excesivamente buena para el invernador, porque perjudica a la cría”, apuntó De Freitas.

En ovinos la demanda es sostenida y la oferta es poca, lo tradicional en esta época. Los valores siguen sostenidos, con el cordero que cruza los US$ 4 y la oveja cotiza entorno a US$ 3,83.

La faena de lanares subió 9% respecto a la semana anterior a 13.380 cabezas y casi que duplicó a la de un año atrás. Todas las categorías aumentaron su actividad, excepto las ovejas.

El precio semanal de exportación para carne ovina fue el mejor desde fines de enero, US$ 5.757 por tonelada. Anotó su quinta semana consecutiva arriba de US$ 5.000 y marcó un promedio de US$ 5.511 en las últimas cuatro semanas móviles.