En una semana agitada, el dólar subió 2% y se afirmó arriba de $ 36

En una semana movida para la plaza cambiaria uruguaya por los coletazos y la ola de pesimismo que trajo para los mercados el cómodo triunfo de Alberto Fernández en Argentina sobre Maurico Macri en las elecciones primarias del pasado domingo, el billete verde se anotó una suba semanal de 2,4% en Uruguay y acumuló un incremento mensual de 5,4%, casi la mitad del 11,7% de apreciación que arrastra la divisa en lo que va de este año.

En el promedio interbancario de este viernes, el dólar se mantuvo estable en $ 36,199 respectos al jueves, mientras que la última operación se pactó a $ 36,22. El Banco Central (BCU) intervino por quinta jornada consecutiva en el mercado vendiendo dólares para contener el avance del billete verde. En esta oportunidad fueron US$ 11 millones en el spot (contado) de un total operador por US$ 38,1 millones. En la semana, la autoridad monetaria desembolsó US$ 211 millones de sus reservas para amortiguar la depreciación del peso uruguayo.

En la pizarra al público del BROU, el dólar subió 2 centésimos este viernes y quedó a $ 35,47 para la compra y $ 36,97 para la venta. La semana anterior, el billete verde había cerrado en ese banco con una cotización de $ 34,60 para la compra y de $ 36,10 para la venta.

Argentina cerró más calma

El dólar minorista retrocedió 2 pesos argentinos y cerró así a 57 unidades en las pantallas del Banco Nación (BNA), luego de llegar a tocar los 63 esta semana tras la derrota del gobierno macrista en las elecciones del pasado domingo. Si bien entre jueves y viernes el billete perdió 6 pesos argentinos, la divisa terminó la semana con un avance de 10,80. En el mercado mayorista, el billete verde se ubicó en los 55 pesos este viernes, 2,25 por debajo del cierre del jueves.

A diferencia de lo que pasó entre lunes y miércoles, cuando inyectó US$ 503 millones, el Banco Central (BCRA) no vendió reservas y colocó apenas US$ 12 millones de los US$ 60 millones diarios que subasta en nombre del Tesoro en los usuales dos lotes de US$ 30 millones.

El mercado atribuyó el freno que mostró el billete a las señales políticas que generó la conversación entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, las declaraciones sobre el rumbo económico de Emmanuel Alvarez Agis y la medida del BCRA para que los bancos reduzcan sus tenencias en moneda extranjera.

En el exterior sin rumbo claro

El dólar cerró casi sin cambios este viernes, revirtiendo un alza al comienzo de la sesión, porque las preocupaciones vinculadas a la tensión comercial y a que la Reserva Federal recorte la tasa de interés pesaron sobre la confianza del consumidor.

Un reporte de que Alemania podría incurrir en un déficit fiscal para impulsar el crecimiento impulsó al euro.

El gobierno de coalición de entre derecha e izquierda de Alemania estaría preparado para eliminar una regla de equilibrio presupuestario y asumir nuevas deudas para contrarrestar una posible recesión, informó el viernes la revista Der Spiegel.

La noticia provocó un avance del euro frente al dólar, pero la moneda única terminó con una caída en el día de un 0,14% a 1,1091 dólares.

"El euro-dólar revirtió mínimos de más de dos semanas a un máximos de 1,1106 (dólares) a media mañana. El alza se produjo a medida que circulaban informes de que Alemania podría pasar a un gasto fiscal deficitario si entra en recesión", escribieron analistas de Action Economics.

También presionó al dólar el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que cayó a 92,1 a principios de este mes, la lectura más baja desde enero, y que se compara con el 98,4 de julio. La medición de las condiciones actuales de la encuesta cayó a su nivel más bajo desde finales de 2016.

El índice dólar, que sigue a la moneda estadounidense frente a una canasta de otras seis divisas, avanzó un 0,05% a 98,197.

Con El Cronista y Reuters