En una semana corta, el dólar subió fuerte y en los cambios se vende a $ 34

El mercado cambiario uruguayo dejó atrás la relativa parsimonia que mostró durante el primer bimestre del año. El billete verde cerró la semana con una apreciación de 1,2% y terminó con un mayorista en promedio nuevamente por arriba de $ 33, mientras que en las pizarras al público de los cambios privados ya ofrecen para la venta a $ 34.

En total se operaron US$ 52,5 millones en la operativa interbancaria de este viernes y no hubo intervención del Banco Central (BCU). La divisa avanzó 0,43% y quedó en promedio (a $ 33,07). En la pizarra al público del BROU el dólar avanzó 10 centésimos y terminó a $ 33,40 para la compra y a $ 33,80 para la venta. En tanto, en algunas pizarras de cambios privados la punta compradora y vendedora se ofrecían a $ 32,10 y $ 34, respectivamente. Esta semana fue atípica por los feriados de carnaval de lunes y martes donde no hubo operativa.

Así, mientras que al cierre de febrero el dólar había culminado con una apreciación de 0,8% frente al peso uruguayo y apuntalado por compras millonarias del BCU que superaron los US$ 500 millones, en lo que va de marzo ya se apreció más de 1%.

Sin influencia argentina

El jueves, en día de turbulencia en Argentina por una fuerte devaluación, el dólar en Uruguay acompañó ese movimiento cambiario -que también se dio en otros emergentes como Brasil- y avanzó 0,8% su mayor suba intradiario desde octubre del año pasado.

Sin embargo, el cierre de la semana en la vecina orilla fue el opuesto. El dólar cedió 1,30 pesos argentinos, aunque quedó por arriba de los 42 al público.

En el mercado mayorista, el dólar cerró con una baja de 1,30 a 41,20. Pese a la caída, terminó la semana corta con una suba de 1,40. En el mercado minorista, la divisa terminó en los 42,20 en las pantallas del Banco Nación, también 1,30 abajo. El promedio entre bancos que realiza el BCRA colocó el precio del billete en los 42,27, esto es 1,14 abajo.

En medio de la escalada del dólar, desde el gobierno salieron a remarcar que en los próximos meses esperan divisas del agro por hasta US$ 25.000 millones. Así lo estimaron desde el ministerio de Hacienda. Las exportaciones de soja serán las principales generadoras de divisas por hasta US$ 17.200 millones.

Resto del mundo

El dólar cayó frente a la mayoría de principales monedas mundiales este viernes, tras datos que mostraron que los empleadores estadounidenses contrataron a muchos menos trabajadores de lo previsto en febrero, aunque la tasa de desempleo bajó y los salarios subieron más que lo esperado.

El billete verde revirtió algunas de las ganancias del jueves, unas de la mayores en siete meses, después de que el Banco Central Europeo (BCE) y otras entidades similares insinuaron que podrían inyectar más estímulo a través de la compra de más activos o bajando las tasas de interés para ayudar a las economías en problemas.

En Brasil, por ejemplo, el dólar se debilitó 0,49% frente al real y terminó a 3,87.

Los operadores vendieron dólares tras un pobre aumento de 20.000 nóminas el mes pasado, lejos de los 180.000 proyectados por los analistas sondeados por Reuters. No obstante, se vieron animados por la caída de la tasa de desempleo por debajo del 4% y el avance del 0,4% de las ganancias por hora en promedio.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedió un 0,36%, a 97,314. En la víspera tocó 97,710, su máximo desde el 14 de diciembre, y en la semana ganó un 0,8%.

Gran parte del avance semanal de la moneda estadounidense se debió a la fuerte liquidación del euro el jueves, cuando el BCE ofreció una nueva ronda de créditos baratos a bancos y aplazó al 2020 el cronograma para su primera subida de tasas de interés tras la crisis.

El euro subió un 0,44%, a 1,12425 dólares, repuntando desde un mínimo de 20 meses que tocó el jueves a 1,11765 dólares.El avance del viernes redujo la pérdida semanal del euro frente al dólar al 1,1%.

Con El Cronista y Reuters