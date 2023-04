Entorno de Bergara consultó para que sea orador en acto del FA junto a los tres intendentes y se lo negaron

El Frente Amplio conmemorará este domingo los 52 años desde su primer acto público en el interior con una movilización central en Rivera, y la lista de oradores definida para el evento no estuvo exenta de discusión.

La Mesa Política de la coalición de izquierda en ese departamento resolvió por mayoría en su sesión del martes pasado mantener el orden preestablecido, que incluye al presidente Fernando Pereira, la vicepresidenta Verónica Piñeiro, al titular del FA en Rivera, Hugo Santos, la edila local Aida Gonzálvez y un saludo de los tres intendentes: Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima.

La votación de 12 contra tres saldó así un planteo que el exdirigente Fabián Fontoura (allegado a Mario Bergara) acercó al presidente de la Departamental riverense, Santos. "El presidente presentó una lista de asuntos entrados con la propuesta del compañero Fontoura, con la inquietud que había recibido desde Montevideo para que gestionara una oratoria de Bergara (en el acto)", contó a El Observador el dirigente Jorge Fajardo, que defendió esa postura ante la Mesa.

Desde el entorno de Bergara confirmaron a El Observador que hubo una "consulta" para ver cómo iba a ser la instancia, aunque el tema no pasó de eso y al final el senador no tenía posibilidades de ir a Rivera el domingo. Fontoura lo afirmó al ser consultado al respecto: "Yo trasladé que había interés de Mario Bergara en participar del acto y poder ser orador", y añadió que el contacto fue con la secretaría del senador.

Pese a que la propuesta la trasladó Fontoura, fue el abogado Jorge Fajardo –referente del Nuevo Espacio en Rivera– quien defendió la posición una vez que la Mesa Política tuvo que tomar postura. "Yo defendí que Mario sí tenía que hablar porque el arco ideológico del FA requiere que participen todos y faltaba alguien de la socialdemocracia, del arco seregnista", afirmó el dirigente de la lista 99 mil.

Fajardo alegó que Bergara "es prácticamente un precandidato a la Presidencia de la República y no era lógico que otros precandidatos hablaran (los tres intendentes se perfilan para esa contienda) y él no"; el dirigente añadió que la izquierda debe procurar "el equilibrio político" y que aún cuando su sector decidió desmarcarse del ala encabezada por Bergara, "hay compañeros que no se identifican con Orsi o Carolina, y hay que tener amplitud para ganar las elecciones".

La dirigencia de Rivera negó esa posibilidad bajo la premisa del orden y los tiempos: "Si habla un senador, tienen que hablar todos", argumentó –en la Mesa y en diálogo con El Observador– el edil socialista Eduardo Cánepa.

"Vienen varios senadores y, por ejemplo, ¿cómo le digo a José Nunes, de mi sector, que va a hablar solo un senador?", inquirió el dirigente socialista. "El tema es la grilla de los oradores y el tiempo muy ajustado para el retorno. Si fracasamos en un acto central que se hace tan lejos, no está bueno, con un ómnibus con gente de Montevideo volviendo a las 12 de la noche", añadió.

Por otro lado, la intendenta Cosse avisó a la dirigencia de Rivera que no podrá estar en el acto de la noche del domingo, en tanto en la madrugada del lunes tiene que partir en una misión oficial. La jefa comunal enviará una carta que será leída por la senadora de su espacio, Silvia Nane.