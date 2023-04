FA acusa al gobierno de "pisar el acelerador del retroceso" y anticipa qué leyes va a revertir si gana en 2024

Con el viento de las encuestas y los análisis de politólogos soplando a favor, el Frente Amplio adelanta sus jugadas a marzo de 2025 y anticipa al gobierno de Luis Lacalle Pou cuáles van a ser las políticas "más conservadoras" que a su entender esgrime el "proyecto herrerista" en el poder y que va a contrarrestar si logra la mayoría parlamentaria en las elecciones.

"En los últimos días la coalición acordó, entre gallos y medianoche, una agenda de retrocesos en la que queda una vez más en evidencia (...) en Uruguay hay dos proyectos de país", declara la oposición en un borrador repartido la semana pasada a la dirigencia, y al que accedió El Observador.

"El proyecto de ley de reforma jubilatoria, el que desprotege a las infancias escondido bajo el título engañoso de “corresponsabilidad en la crianza”, y los negocios de votos que servirán para liberar terroristas de Estado y torturadores, forman parte de un paquete de medidas que pisa el acelerador del retroceso", interpreta el informe político impulsado por Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.

La coalición de izquierdas asegura que en el Uruguay "no hay brecha", que la "solidaridad en los barrios" no tiene divisas y que "la gente se encuentra en la calle, habla de los precios que suben, de los salarios que no alcanzan, sin importar a qué partido político votó".

El Frente arremete contra "el bloque conservador" por estar "unido por un rumbo que privilegia a grupos minoritarios y cae sobre las espaldas de las grandes mayorías", más allá de un "coro de declaraciones con supuestas divergencias" entre los socios oficialistas que termina afinándose "a la hora de votar unidos la agenda parlamentaria del retroceso".

"Anunciaron con bombos y platillos una reforma que supuestamente aumentaría las jubilaciones entre 20% y 30%. Pero pasaron favores, pasaron errores, pasaron cálculos y análisis que no fueron tenidos en cuenta, y hoy, con más de 100 cambios, no saben a dónde van. Lo que sí está claro es que los uruguayos deberán trabajar más años y la gran mayoría cobrará menos", remarca la oposición en la que será una de las principales líneas discursivas en la campaña si el proyecto prospera en la coalición.

Camilo dos Santos

El Frente Amplio recibió en su sede al presidente Luis Lacalle Pou al comienzo de la discusión por la reforma jubilatoria

La izquierda asegura también estar "de acuerdo" con la tenencia compartida, pero se planta contra "exponer a niños y niñas a sus abusadores" y remarca que "sí estarán" todas las manos de los legisladores alzadas para que "se mejore el presupuesto para acelerar y mejorar los procesos judiciales".

"Son razones ideológicas y de valores que tiene el Frente", declaró Fernando Pereira a El Observador. "No hay que hacer mediciones tan espectaculares para decir: 'Esto hay que enfrentarlo y en el caso de ganar, estas cosas no van a suceder'", opinó el presidente de la oposición.

"Si uno piensa en el Frente Amplio de hoy, con 44% de intención de voto, es bastante más parecido al de 2004 y el 2009 que al que nos tocó vivir en 2019. Eso no es mágico, se construye con mucho trabajo, con una alternativa, con seriedad, académicos, consultando a más de 1.500 organizaciones en un solo año", firmó Pereira, quien añadió que "ni el más necio de la derecha puede discutir que hoy el FA es una opción real de llegar al gobierno".

El posicionamiento frentista se alinea con recientes lecturas de analistas políticas. Una de ellas es la de Ignacio Zuasnábar, director de Equipos Consultores, quien resumió en un evento de CED que “hoy el Frente Amplio está en una situación, desde el punto de vista de intenciones de voto, más parecido a lo que estaba en la tres elecciones que ganó a donde estaba en las tres elecciones que perdió”.

El politólogo analizó que ya en la segunda vuelta de 2019 la coalición de izquierdas remontó casi diez puntos su respaldo electoral, un resultado que similar al que dos años después tendría la opción del Sí en el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Para Zuasnábar, este "quiebre" que benefició a la oposición no fue una "ilusión óptica" sino que se mantuvo en dichos comicios y ahora en las encuestas.

Por su parte, el director de Opción Consultores, Rafael Porzecanski, dijo este domingo en entrevista con El País que como están posicionados los partidos hoy, "el Frente Amplio parte con cierta ventaja en un escenario de incertidumbre, así como partía con ventaja la coalición en el escenario pasado".

Las giras y el "desenganche" con el agro

Fernando Pereira adelantó que la fuerza política "va a presentar en cada rincón del país" sus compromisos programáticos hacia 2024. "Esto implica, por primera vez desde el '71, que el programa no solo se discuta en la base frenteamplista sino también tomar aportes de la sociedad, de quienes nos votaron y quienes quizás nunca lo hicieron.

La oposición empezará en las próximas semanas una gira con organizaciones del agro, prevé retomar tras la segunda quincena de mayo una segunda ronda del programa "El Frente te escucha" y espera una tercera vuelta a partir del 15 de julio para abrir el debate programático.

"Tuvimos un desenganche con las organizaciones (del agro) y los productores", admitió Pereira a El Observador. "Lo empezamos a rearmar con "El FA te escucha", pero queremos tener un vínculo permanente", sostuvo, y adelantó que la izquierda también quiere tender lazos con el movimiento Un Solo Uruguay.