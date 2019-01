Enzo Martínez y Gastón Rodríguez, dos que salvaron el examen en Peñarol

A las 12 de la noche del lunes, Peñarol necesita otro zaguero?”. La pregunta la realiza el presidente de las juveniles aurinegras, Pablo Torres, consultado sobre si la actuación de Enzo Martínez en el clásico ante Nacional podía hacer desistir al club de salir a contratar un nuevo marcador central.

La duda en el aurinegro quedó instalada.

Martínez, artiguense de 20 años, era uno de los jugadores que iba a ser observado con lupa por el entrenador Diego López y los hinchas en el clásico contra Nacional.

Y el juvenil respondió con un muy buen partido. Zurdo, de buena talla (1,83 m), prolijo con la pelota y con buena técnica de marca, el defensor complementó muy bien a Fabricio Formiliano y le dio consistencia a la retaguardia aurinegra a pesar de tener enfrente a jugadores de área experientes como Octavio Rivero o Sebastián Fernández, o juveniles encaradores como Santiago Rodríguez o Rodrigo Amaral.

“Lo trajimos en sexta, en 2013, cuando yo era presidente de esa categoría. Formaba la pareja con Santiago Bueno”, contó Torres a Referí.

Bueno fue transferido a Barcelona en el Sudamericano sub 20 de Ecuador 2017 y actualmente juega cedido en la filial de Girona.

“El primer año fue suplente, pero en sub 16 empezó a jugar, fue campeón y formó parte del proceso de la selección sub 17 de 2017 que dirigía (Santiago) Ostolaza”, recordó Torres.

“Es un jugador hecho a la medida del club, tiene altura, tiene gran técnica de quite y como es de frontera tiene ese sello de que pasa bien la pelota”, analizó el titular de las formativas del club.

“Hace tiempo entrena en Primera pero no había tenido casi oportunidades. En eso quiero destacar la apuesta que hace (Diego) López con los juveniles del club. A (Ezequiel) Busquets le dio lugar, confianza y lo bancó cuando por ahí no jugó del todo bien. Estoy convencido de que vamos a subir muchos juveniles con López, jugadores que no solo entrenen sino que sean promovidos y se queden jugando en Primera”, sostuvo el directivo.

El Topo, como lo llaman, integra la generación 1998 multicampeona del club y fue compañero, además de Bueno, de Federico Valverde, Fabián Píriz, Franco Martínez, Matías De los Santos, Iván Cartés, Diego Rossi y Martín Chaves, entre otros.

“Todos sus compañeros lo siguieron en el clásico del lunes a pesar de la diferencia horaria y pusieron en sus historias de Instagram una referencia a Enzo. Es una generación muy unida”, comentó Torres.

“Peñarol tiene que seguir trabajando en la formación de zagueros, es un puesto donde no puede ir a buscar afuera. También tenemos muy buenos talentos en el medio del campo y hay juveniles, más allá de Thiago (Cardozo) y Adriano (Freitas) que vienen muy bien en el arco trabajando con el Popi (Claudio) Flores”, enfatizó el presidente de las formativas de Peñarol.

El aurinegro perdió a Carlos Rodríguez que se fue a Liga de Quito y estuvo a punto de contratar para suplirlo a Frickson Erazo, jugador de la selección de Ecuador. El pase se cayó en la revisión médica realizada en Miami donde el equipo hizo la pretemporada entre el 2 y el 16 de enero.

Posteriormente el que estuvo más cerca fue Gary Kagelmacher, pero el aurinegro no pudo afrontar el costo pedido por su club de Bélgica, Kortrijk, ya que el ex Danubio tenía seis meses más de contrato.

En ese contexto se afrontó el clásico con Formiliano y Martínez, a quien ya había hecho debutar Leonardo Ramos el 29 de abril de 2018 por la 14ª fecha del Apertura contra Progreso ingresando a los 33’ por el lesionado Formiliano.

También jugó, ya como titular, el 7 de junio contra Defensor Sporting en el Franzini, por el Torneo Intermedio, junto a Ramón Arias en la zaga.

Como alternativa quedó Yeferson Quintana que este año volvió a Peñarol tras jugar el 2018 cedido a préstamo en San Jose Earthquakes de la Major League Soccer.

Quintana jugó los minutos finales del clásico contra Nacional.

Gastón enchufado

Otro jugador que volvió para ganarse un lugar en el equipo es Gastón Rodríguez quien jugó a préstamo el 2018 en Liga de Quito anotando siete goles en 44

partidos.

El delantero formado en Wanderers jugó un año y medio en Peñarol, al que llegó a mediados de 2016. Disputó 39 partidos y marcó siete goles, cuatro de ellos por la Copa Libertadores 2017.

Sin embargo, sus expulsiones ante Boston River y Rampla Juniors, sumada a la roja que vio una vez terminado un partido ante Plaza Colonia, le hicieron perder pie en la consideración de Leonardo Ramos quien consintió en que se fuera a préstamo.

En Peñarol entienden que si Rodríguez se enchufa en jugar y se olvida de protestarle a los árbitros para evitar expulsiones puede ser desequilibrante.

Ante Nacional, el lunes, arrancó por la derecha del ataque y con enganches al medio puso buenos remates de media distancia.

En el segundo tiempo, con espacios, se mostró veloz e incontenible para Matías Viña quien lo tuvo que bajar viendo

amarilla. En esa incidencia sintió una molestia muscular y fue sustituido.

En Peñarol también hay confianza en las prestaciones que puede darle al equipo en ofensivo Rodrigo “Loly” Piñeiro, quien jugó unos minutos en el clásico demostrando gran velocidad pero con falta de precisión en el último pase.

Los apuntes que sacó López fueron todos positivos y este miércoles. En la final del cuadrangular amistoso ante Barcelona de Guayaquil, el técnico va a seguir probando variantes en todos los puestos del campo.

Contra Barcelona

Peñarol jugará este miércoles a la hora 22.15 en el estadio Campeón del Siglo ante Barcelona de Guayaquil por la final del cuadrangular de verano. Las entradas se venden en RedPagos y Tickantel. La tribuna Cataldi cuesta $ 250 y $ 150 para socios y la Damiani y Henderson $ 300 y $ 200 para socios. Peñarol le ganó el lunes 2-0 a Nacional y Barcelona 4-2 a

César Vallejo. Al equipo lo dirige Guillermo Almada y en ataque figura Fidel Martínez, quien pasara por Peñarol en el primer semestre de 2018.