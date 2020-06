España: empresas deberán asumir gastos de teletrabajo

Confirmó que, en la nueva regulación del teletrabajo que prepara su departamento, las compañías tendrán que compensar parte de los gastos en los que incurren sus trabajadores por el teletrabajo. "Los trabajadores durante la pandemia han teletrabajado, pero han sufragado los gastos que no le son propios; el teletrabajo no puede salir gratis a las empresas", afirmó la titular de Trabajo en un entrevista en El Periódico en la que enfatizó que el trabajo a distancia "no es lo mismo que el teletrabajo".

El ministerio confeccionará un listado de gastos que deberán asumir los empresarios, con la aplicación de porcentajes proporcionales. En concreto, el ministerio que dirige Díaz tendrá en cuenta en la futura norma aspectos como los costos por el uso de papel o material de impresora; también se contemplará el equipo informático necesario para trabajar o incluso la electricidad usada en el desarrollo del cometido laboral. Este tipo de costos forma parte de la desgravación fiscal que ya tienen los autónomos en su declaración. "Es el traslado a la persona trabajadora de costos de la actividad productiva, sin compensación alguna para ella", mientras que para la compañía representa "una reducción de costos en las oficinas y ahorro en desplazamientos de los trabajadores", se señala en la explicación sobre el propósito del ministerio de elaborar un proyecto de ley sobre el teletrabajo.

Yolanda Díaz avanzó algunos aspectos que regulará la futura normativa, como por ejemplo que el trabajo a distancia deberá realizarse desde el lugar que elija el propio empleado. La ministra subrayó que esa modalidad laboral deberá ser voluntaria y respetar derechos laborales como la desconexión en aras de garantizar "los derechos de descanso y los derechos de conciliación".

De momento, la aprobación de la ley y su entrada en vigor son una incógnita. Díaz se limitó a asegurar que el proyecto "va adelante" y que sus plazos dependerán de los preceptivos informes.

El departamento que dirige Díaz prepara también una ley del trabajo en plataformas para regular empleos como el de los repartidores en bicicleta, con el objetivo de que trabajen en condiciones igualitarias, por lo que la ley les equiparará a ser asalariados con los mismos derechos que el personal de plantilla. En otras palabras, Yolanda Díaz pretende que quienes en la actualidad sea "falsos autónomos" se conviertan en asalariados.

